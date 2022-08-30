Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), cục diện Ấn Tinh, Thần Tài kề bên, 3 con giáp ‘vận may như mây quấn’, số giàu số sang, ngửa tay nhận lộc, úp tay giữ tiền, giàu khủng

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 17:35

Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), 3 con giáp có được cơ may phát tài, tiền chảy tràn vào túi, không sớm thì muộn cũng giàu to.

Tuổi Dậu

Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), tuổi Dậu chưa gặp nhiều may mắn, trong mọi tình huống, người tuổi Dậu luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Qua hết giai đoạn khó khăn, chính là khoảng thời gian vận khí của người tuổi Dậu tốt lên.

Theo các chuyên gia tử vi, thời gian này, tuổi Dậu sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, công việc được hanh thông, suôn sẻ. Đặc biệt, đối với những người kinh doanh, đầu tư, thời gian tới cũng sẽ có cơ hội để phát triển, từng bước gia tăng thu nhập, ổn định tài chính cá nhân. Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà đường tình duyên của người tuổi Dậu cũng vô cùng rực rỡ. Đặc biệt, với những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được tình yêu đích thực của đời mình.

Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), cục diện Ấn Tinh, Thần Tài kề bên, 3 con giáp ‘vận may như mây quấn’, số giàu số sang, ngửa tay nhận lộc, úp tay giữ tiền, giàu khủng - Ảnh 1
Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), tuổi Dậu chưa gặp nhiều may mắn, trong mọi tình huống, người tuổi Dậu luôn vững tâm, bình thản đối diện với các trở ngại. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đôn hậu lại hiền lương, luôn chân thành đối đãi với mọi người, chính vì thế được nhiều người yêu mến. Không những thế, con giáp này cũng rất giỏi trong việc tự xây dựng sự nghiệp.

Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), do nắm bắt được những cơ hội tốt nên sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển nhanh chóng. Sau những vất vả, giờ con giáp này đã có thể tạo dựng một sự nghiệp thành công với nguồn thu nhập khổng lồ khiến người khác phải ghen tị.

Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), cục diện Ấn Tinh, Thần Tài kề bên, 3 con giáp ‘vận may như mây quấn’, số giàu số sang, ngửa tay nhận lộc, úp tay giữ tiền, giàu khủng - Ảnh 2
Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), do nắm bắt được những cơ hội tốt nên sự nghiệp của người tuổi Mão phát triển nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mão cũng gặp vận may về tình cảm. Người độc thân sẽ tìm thấy người trong mộng, thậm chí có thể sẽ có một chuyện tình đẹp, còn người đã có gia đình lại ổn định với những gì đã có trong tay, gia đình không có sự xáo trộn, biến động.

Tuổi Hợi

Tử vi của tuổi Hợi cho thấy đây là con giáp hiền lành, thiện lương nên được ông trời thương xót. Họ luôn có số phận an nhàn, sung sướng hơn những con giáp khác. Người tuổi Hợi tính tình chăm chỉ, lại dịu dàng nên luôn được chồng yêu thương cưng chiều nhất mực.

Vào 3 giờ sáng (5/8 âm lịch), tử vi của tuổi Hợi cho thấy họ có thể muốn gì được nấy bởi Thần Tài luôn thấu hiểu nỗi lòng của họ, luôn phù hộ cho mọi mong ước của tuổi Hợi thành hiện thực.

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn tiền bạc đầy ví, vàng bạc chất đầy trong nhà. Với những người chưa có gia đình sẽ có thêm nhiều chàng trai theo đuổi, còn với những ai lập gia đình thì tình cảm vợ chồng thêm thắm thiết.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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