Vào 2 ngày cuối tuần (13/8 - 14/8), 3 con giáp bước vào thời hoàng kim, tiền bạc đổ về như thác lũ, tài lộc không ngớt tay, tình không thiếu, tiền càng không

Tiền bạc đổ vào nhà như thác nước nhưng chảy ra nhỏ giọt khiến tâm trạng của Tỵ vô cùng vui vẻ. Nhờ được bề trên nâng đỡ nên vận trình ngày một đi lên, hốt vàng hốt bạc của thiên hạ. Không chỉ vận tiền tài, công danh sự nghiệp của Tỵ cũng thăng tiến không ngừng, tiền cứ hết rồi lại đầy, cuộc sống thú vị hơn.

Tử vi học có nói, vào 2 ngày cuối tuần, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ thăng hoa rực rỡ bất ngờ. Ngày tháng trước khó khăn thế nào không biết, nhưng từ thời điểm này trở đi, tuổi Tỵ sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió.

Người tuổi Tỵ sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Quý nhân chẳng ở đâu xa, chính là người thân của con giáp này. Tỵ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuộc sống tuổi Mão vào 2 ngày cuối tuần sẽ có nhiều biến động bất ngờ. Thời gian trước tuổi Mão đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí còn mất mát và tổn thất nhiều thứ. Thế nhưng, 2 ngày cuối tuần này, cuộc sống khổ tận cam lai.

Mão là con giáp bản lĩnh đánh đâu thắng đó, tiền bạc đổ về tiêu hoài không vơi. Hễ bước ra đường là được quý nhân theo sau nâng bước nên kiếp nạn lớn đến mấy cũng vượt qua được. Vận trình của Mão đỏ như son, ngồi không cũng có tiền tiêu không sợ nghèo khổ.

Lại có Thần may mắn ghé ngang qua cung tiền bạc của con giáp này. Người tuổi Mão phúc lớn mệnh dày, đã rủng rỉnh nay càng thêm hưng vượng. Tài chính của Mão tăng theo cấp số nhân, càng về những ngày sau càng đại cát đại lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vào 2 này cuối tuần, cuộc sống tuổi Thân sẽ bước sang trang mới. Từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có chuyển biến tích cực, thậm chí còn trơn tru, vạn sự hanh thông và có quý nhân phù trợ.

Đây là thời điểm hoàng kim giúp Thân đổi vận đổi đời. Hãy biết chăm chỉ, nắm bắt cơ hội thật tốt, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều món quà lớn từ ơn trên ban cho. Giai đoạn này, Thân như chuột sa chĩnh gạo muốn tiền có tiền muốn công danh có công danh.

Vận tài chính của Thân có dấu hiệu tăng mạnh, chạm đỉnh cực dễ dàng. Con giáp này không còn lo lắng nhiều về chuyện cơm áo gạo tiền mà tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang. Thời điểm vàng này, Thân có nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền. Nguồn thu nhập từ nghề tay trái đổ về liên tục không tiêu hết.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.