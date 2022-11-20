Vào 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 tuổi hân hoan nhận vàng: Trúng dộc đắc đến 3 tỷ, sự nghiệp phất cao ngời ngợi, tiền đổ túi ầm ầm, lộc tài đỏ hừng hực

Tâm linh - Tử vi 20/11/2022 09:15

Tử vi dự báo vào 2 ngày cuối của tháng 10 âm lịch, 3 con giáp sau như thay vận đổi kiếp, làm giàu bứt tốc vô cùng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thường rất năng nổ, nhiệt huyết, giàu sức sáng tạo trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu gì, họ luôn phấn đấu không ngừng và nỗ lực bền bỉ cho đến khi đạt được mục tiêu. Gần đây, tài vận của người tuổi Ngọ không được tốt, họ gặp nhiều khó khăn, khúc mắc trong công việc, lại bị tiểu nhân ngáng đường.

Vào 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 tuổi hân hoan nhận vàng: Trúng dộc đắc đến 3 tỷ, sự nghiệp phất cao ngời ngợi, tiền đổ túi ầm ầm, lộc tài đỏ hừng hực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 2 ngày cuối của tháng 10 âm lịch vận xui của người tuổi này dần qua đi, sự nghiệp của họ thăng tiến vượt bậc. Người làm công ăn lương có cơ hội rất lớn để phát triển khả năng ở công việc. Họ được lãnh đạo thăng chức, phân công công việc phù hợp với khả năng.

Sự nghiệp hanh thông, xuôi thuận giúp con giáp này có được nguồn thu nhập dồi dào, rủng rẻng, đón xuân đủ đầy, no ấm.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có 2 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Vào 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 tuổi hân hoan nhận vàng: Trúng dộc đắc đến 3 tỷ, sự nghiệp phất cao ngời ngợi, tiền đổ túi ầm ầm, lộc tài đỏ hừng hực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn làm công ăn lương có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp trong 2 ngày này. Bạn thường được cấp trên giao cho những công việc trọng đại, giúp khẳng định vị thế của mình.

Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bạn không chỉ được thưởng nóng mà còn có thể được thăng chức, tăng lương.

Vào 2 ngày cuối tháng 10 âm lịch, 3 tuổi hân hoan nhận vàng: Trúng dộc đắc đến 3 tỷ, sự nghiệp phất cao ngời ngợi, tiền đổ túi ầm ầm, lộc tài đỏ hừng hực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bản mệnh thường đưa ra những quyết định chính xác, khiến tập thể phát triển nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó, bạn cũng luôn quan tâm đến tâm tư của nhân viên, khiến mọi người đều cảm thấy thân thiết, gần gũi, sẵn sàng cống hiến sức lực cho tập thể.

Vào 2 ngày cuối của tháng 10 âm lịch, với đầu óc minh mẫn, bạn có thể cùng mọi người mở lối đi riêng, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Khai pháp hút lộc: 3 tuổi từ 20/11 đến 25/11 hốt bạc hốt vàng, tiến Đông thêm phúc, tiến Tây đầy lộc, giàu sang sung túc nhất vùng

Tử vi cho biết từ 20/11 đến 25/11, những con giáp này bước vào đại vận may mắn, tài lộc nở hoa, trăm sự thuận lợi nê tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.

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