Vào 16 giờ chiều mai (15/2), 'lộc vào như nước', 3 con giáp làm ăn phát tài, may mắn liên miên, tiền bạc rủng rỉnh 'chất đống vàng bạc'

Bản mệnh nhờ có Cát Tinh soi chiếu hứa hẹn Tỵ sẽ gặp nhiều điều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp thời vận của người tuổi Tỵ vào 16 giờ chiều mai (15/2). Thời gian tới cuộc đời của con giáp này như bước sang một trang mới. Bản mệnh nhờ có Cát Tinh soi chiếu hứa hẹn Tỵ sẽ gặp nhiều điều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ. Vậy mới nói, tuổi Tỵ có thể không may mắn nhất nhưng là người rất vượng quý nhân.

Bản mệnh tử tế, tốt bụng và thật thà, đi đâu làm gì cũng dễ có người quý mến và giúp đỡ. Những mối quan hệ tốt đẹp có được sẽ mở ra cho tuổi Sửu những con đường mới để ngày càng phát triển.

Tuổi Sửu

Thầy tử vi nói rằng , Trời sinh tuổi Sửu là những người hiền lành, nhân hậu, không màn chuyện thế sự mà chỉ chuyên tâm chăm sóc cuộc sống bản thân và gia đình. Người cầm tinh con Trâu vốn lấy lao động là niềm đam mê, bản mệnh luôn tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu không ngừng nỗ lực, cố gắng thì sẽ không thể gây dựng được cuộc sống viên mãn sung túc.

Sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu luôn được mọi người tín nhiệm và yêu thương hết mực. Con giáp này trung thành, xứng đáng là người bạn của mọi nhà. Tử vi học có nói, tuổi Sửu là con giáp không tham vọng nhưng họ lại có được nhiều hơn những điều mình mong muốn.

Vì vậy, vào 16 giờ chiều mai (15/2), sự nghiệp của tuổi Sửu không những thăng tiến mà con đường tài vận, cuộc sống tình cảm cũng thăng hoa, bởi lẽ tuổi Sửu luôn sống đúng lương tâm, luôn biết người biết ta và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, nhờ vậy mà phúc đức ngày càng dồi dào hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.