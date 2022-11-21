Vào 10 ngày đầu tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi nào được Nam Tào nêu tên trong 'sổ vàng', chớp mắt biến thành đại gia, giàu xưng vương xưng bá một vùng?

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 06:05

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi này tiến bộ không ngừng, vét hết may mắn của thiên hạ.

Tuổi Dần

Mọi công việc của tuổi Dần đều thuận lợi, việc khó cũng tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Cũng nhờ bên cạnh bản mệnh luôn có những người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ nhau bất cứ lúc nào.

Ngày này, tài lộc của tuổi Dần cũng khá hanh thông. Con giáp này đang tiến bước trên con đường gặt hái thành tựu, xuôi chèo mát mái. Những ngày trước mắt sẽ vô cùng tuyệt vời, với những chuyện xảy ra khiến bản mệnh cũng tự ngưỡng mộ nỗ lực và công sức của mình.

Vào 10 ngày đầu tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi nào được Nam Tào nêu tên trong 'sổ vàng', chớp mắt biến thành đại gia, giàu xưng vương xưng bá một vùng? - Ảnh 1
Trong 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm lại thêm nồng nàn. Tình yêu của tuổi Dần được tạo điều kiện để thăng hoa trong ngày này. Con giáp này và nửa kia luôn dành cho nhau sự chân thành, trân trọng và đồng cảm nên dù gặp sóng gió cũng cùng nhau dễ dàng vượt qua.

Tuổi Thìn

Trong 10 ngày đầu tháng 11 Âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn tương đối suôn sẻ, bạn có thể đón đầu cơ hội phát triển, cải thiện về tài lộc.

Tuy khối lượng công việc trong thời gian này tăng lên và không có nhiều sự trợ giúp từ người khác, nhưng vận khí của người tuổi Thìn ngày càng mạnh mẽ, một mình bạn cũng có thể xử lý ổn thỏa mọi việc, tự trở nên nổi bật.

Ngoài ra, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được một số thông tin về đầu tư chứng khoán từ các tình huống xã giao, từ đó mở ra những nguồn thu nhập bên lề mới và nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.

Một nhắc nhở nhỏ dành cho Thìn là, bởi vì những lựa chọn trong năm nay của bạn sẽ ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời của bạn ở nhiều năm sau nên hãy vô cùng thận trọng trước mọi quyết định.

Bạn nên thêm gia vị cho tình yêu của mình bởi nó đang có dấu hiệu buồn tẻ. Đừng quên đầu tư không phải xấu nhưng đừng bao giờ liều lĩnh mà không tính toán trước.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng 11 Âm lịch, người tuổi Dậu có thể nói là tiến bộ không ngừng.

Đặc biệt là mười ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận trình sự nghiệp của con giáp này bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Tháng 11 âm lịch tâm tính của họ cũng có nhiều thay đổi.

Vào 10 ngày đầu tháng 11 Âm lịch, 3 tuổi nào được Nam Tào nêu tên trong 'sổ vàng', chớp mắt biến thành đại gia, giàu xưng vương xưng bá một vùng? - Ảnh 2
Trong 10 ngày đầu tháng 11 âm lịch, vận may về tiền bạc giúp 3 con giáp tuổi này kiếm được khá nhiều tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của họ sẽ an nhàn hơn, không còn áp lực, cả tháng 11 Âm lịch là thời điểm con giáp tuổi Dậu đặc biệt sung túc. Không chỉ gia đình hạnh phúc, không còn lo cơm ăn áo mặc mà sự nghiệp cũng hanh thông, bước vào giai đoạn tiến triển nhanh hơn.

Những thành tựu này giúp con giáp tuổi Dậu đạt được danh vọng và tài sản. Nói chung, hai tháng cuối năm của họ đều rực rỡ, người tuổi Dậu có thể sải cánh bay cao hơn.

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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