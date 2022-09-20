Vào 10 ngày cuối tháng 9 (21/9 - 30/9), 3 con giáp này được Thần Tài ban phước, ngồi trên đống vàng, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Vào 10 ngày cuối tháng 9, đối với những người tuổi Thân mà đang làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, trong khi đó người làm đầu tư, kinh doanh không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước, nhờ thế mà bạn vừa nâng cao được chất lượng cuộc sống vừa có tiền bạc dư dả, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đối với những người tuổi Thân mà đang làm công ăn lương có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng, trong khi đó người làm đầu tư, kinh doanh không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước - Ảnh minh họa: Internet

Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Trong thời gian này, hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ nhé.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần tính cách mạnh mẽ, can đảm. Họ giỏi thích nghi với hoàn cảnh và có khả năng cạnh tranh cao trong công việc. Con giáp này muốn là người đứng đầu chứ không sống an phận. Con giáp này có nhiều ước mơ, hoài bão lớn lao. Người tuổi này nói được, làm được nên được nhiều người nể trọng.

Cuộc sống của họ như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Vào 10 ngày cuối tháng 9, người tuổi Dần có phúc lộc song toàn, tài lộc ào ào chảy vào nhà. Do đó, cuộc sống của họ như bước qua trang mới, từ sự nghiệp, đời sống tình cảm hay tài vận đều có cơ hội thăng hoa.

Con giáp tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc, nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Không những thế, con giáp này lại có quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, tiền vào như nước. Con giáp tuổi Dần được trời phú cho sức khỏe dồi dào nên từng bước đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp sau tuổi trung niên.

Tuổi Hợi

Vào 10 ngày cuối tháng 9, là thời điểm lý tưởng để người tuổi Hợi bắt tay vào thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước. Con giáp kiên trì, chịu khó này nên cân nhắc việc hợp tác với người có cùng chí hướng để tỷ lệ thành công cao hơn.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu, khó khăn là khó tránh khỏi, nhưng về sau ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ, giúp bạn nhanh chóng thu hồi được vốn liếng - Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, trong quá trình thực hiện mục tiêu, khó khăn là khó tránh khỏi, nhưng về sau ắt có quý nhân đứng ra giúp đỡ, giúp bạn nhanh chóng thu hồi được vốn liếng, thậm chí đem về một nguồn thu dư dả.

Người làm công ăn lương có cơ hội tỏa sáng trong sự nghiệp, thậm chí có người được cấp trên đ- iến. Hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội hiếm có được và sẵn sàng để khẳng định giá trị của bản thân trong các công việc khó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.