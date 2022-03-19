Vận trình tuột dốc, tài lộc lu mờ, 3 con giáp gánh nhiều xui xẻo, làm ăn thất bát, bị tiểu nhân đeo bám phá hoại trong 12 ngày tới

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần gặp nhiều trắc trở trong 12 ngày tới. Công việc đang suôn sẻ bỗng chốc lại không được như ý khiến cho con giáp xui xẻo này phải mất nhiều công sức để khắc phục. Bản mệnh thất vọng, chán nản và có ý định buông bỏ mọi thứ.Ngoài ra, bản mệnh cũng nên đề phòng tiểu nhân luôn tìm cách phá hoại. Những thành công của bạn khiến không ít người ghen ghét, tìm cách khiến công việc của bạn vướng nhiều thị phi.

Vận trình của người tuổi Dần gặp nhiều trắc trở trong 12 ngày tới - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể vướng phải nhiều rắc rối trong 12 ngày tới. Tài vận của con giáp bị ảnh hưởng vì liên tục thua lỗ trong công việc. Mọi cố gắng của Tuất bỏ ra đều không mang lại kết quả tốt, thậm chí còn phản tác dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn với mọi người. Bản mệnh nên chú ý chi tiêu để không lâm vào nợ nần. Ngoài ra, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình gần đây không được tốt. Con giáp nên bình tĩnh và tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho đôi bên.