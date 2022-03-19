Vận trình tuột dốc, tài lộc lu mờ, 3 con giáp gánh nhiều xui xẻo, làm ăn thất bát, bị tiểu nhân đeo bám phá hoại trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 20:19

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo làm gì cũng thất bại, tài lộc tiêu tan, sự nghiệp đứng trên bờ vực phá sản.

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần gặp nhiều trắc trở trong 12 ngày tới. Công việc đang suôn sẻ bỗng chốc lại không được như ý khiến cho con giáp xui xẻo này phải mất nhiều công sức để khắc phục. Bản mệnh thất vọng, chán nản và có ý định buông bỏ mọi thứ.Ngoài ra, bản mệnh cũng nên đề phòng tiểu nhân luôn tìm cách phá hoại. Những thành công của bạn khiến không ít người ghen ghét, tìm cách khiến công việc của bạn vướng nhiều thị phi.

con giap xui xeo 1
Vận trình của người tuổi Dần gặp nhiều trắc trở trong 12 ngày tới - Ảnh mimh họa: Internet 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thể vướng phải nhiều rắc rối trong 12 ngày tới. Tài vận của con giáp bị ảnh hưởng vì liên tục thua lỗ trong công việc. Mọi cố gắng của Tuất bỏ ra đều không mang lại kết quả tốt, thậm chí còn phản tác dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của bạn với mọi người. Bản mệnh nên chú ý chi tiêu để không lâm vào nợ nần. Ngoài ra, mối quan hệ giữa bạn và các thành viên trong gia đình gần đây không được tốt. Con giáp nên bình tĩnh và tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho đôi bên.

con giap xui xeo 2
Người tuổi Tuất có thể vướng phải nhiều rắc rối trong 12 ngày tới - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trải qua 12 ngày tiếp theo không mấy dễ dàng. Con giáp vướng phải nhiều tranh chấp, cãi vã với đồng nghiệp, bạn bè. Trong trường hợp này, bản mệnh nên hết sức bình tĩnh và lấy lại phong độ vượt qua khó khăn. Thìn cũng không nên đối đầu trực tiếp với rắc rối mà hãy chọn hướng giải quyết hòa nhã nhất. Tình hình tài chính của bản mệnh không khả quan. Bạn cảm thấy khó khăn hơn khi có quá nhiều thứ cần xử lý cùng một lúc. Con giáp cần tập trung giải pháp hơn vào vấn đề của mình bạn nhé.

con giap xui xeo 3
Người tuổi Thìn trải qua 12 ngày tiếp theo không mấy dễ dàng - Ảnh mimh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

Tử vi 5 ngày tới (20/3 - 24/3), ơn trên ban mưa tài lộc, 3 con giáp được trời cải mệnh, phất lên giàu sang, tha hồ vơ vét tiền vàng, vận may trong trời đất

Tử vi 5 ngày tới (20/3 - 24/3), ơn trên ban mưa tài lộc, 3 con giáp được trời cải mệnh, phất lên giàu sang, tha hồ vơ vét tiền vàng, vận may trong trời đất

Tử vi 5 ngày tới (20/3 - 24/3), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của đầy nhà, vận trình phất lên giàu sang, vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi tử vi con giáp xui xẻo tử vi 12 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 1 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 2 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 3 giờ 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường