Top 3 con giáp nương nhờ phúc khí Thần Tài, công danh vượng phát, tiền của dồi dào, phất lên giàu sang chỉ trong 23 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 15:00

Trong 23 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài vận hanh thông, dư dả, vận trình phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trong 23 ngày tới vận trình thăng hoa, tiền bạc dư dả. Dưới ảnh hưởng của Cát Tinh, con giáp trở nên quyết đoán hơn khi đưa ra lựa chọn. Bản mệnh đảm nhận nhiều việc hơn nên luôn bận rộn. Tuy nhiên, mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng. Thân từng bước xây dựng công danh, mở ra con đường thăng quan tiến chức cho mình. 

Vận tài lộc của bản mệnh đang trên đà tăng tiến. Các nguồn thu cả chính lẫn phụ của Thân đều dồi dào. Tiền bạc dư dả giúp bạn tự tin hơn khi thực hiện được những kế hoạch bấy lâu nay.

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Người tuổi Thân trong 23 ngày tới vận trình thăng hoa, tiền bạc dư dả - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 23 ngày tới đón nhận nhiều tin vui trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Đây là thời điểm tốt để con giáp khai trương hay mở rộng thị trường, kế hoạch làm ăn. Các hợp đồng được ký kết trong thời gian này cũng hứa hẹn mang lại kết quả tốt đẹp. Con giáp may mắn hãy tận dụng thật tốt những cơ hội đang đến để phất lên làm giàu.

Vận đào hoa đang đến với người tuổi Mùi. Con giáp nếu còn độc thân sẽ tìm được người vừa ý. Còn nếu đã thành gia lập thất thì Mùi sẽ là hình mẫu lý tưởng cho hạnh phúc viên mãn mà mọi người hướng tới.

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Người tuổi Mùi trong 23 ngày tới đón nhận nhiều tin vui trong cả sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 23 ngày tới, người tuổi Hợi tài lộc vượng sắc, làm gì cũng thuận lợi. Nếu là người khởi nghiệp, kinh doang, con giáp có cơ hội gặp ký kết được những phi vụ làm ăn lớn, thu về nguồn tài chính khổng lồ. Còn nếu là người làm công ăn lương, Hợi được cấp trên tin tưởng giao cho đảm nhận những vai trò mới, thẳng bước đi đến thành công.

Chuyện tỉnh cảm của con giáp diễn ra êm đềm, viên mãn. Con giáp nếu như đang trong một mối quan hệ sẽ nhanh chóng hóa giải hiểu lầm, tình cảm càng thêm thắm thiết. Dự đoán, bản mệnh và người ấy sẽ có có một kết thúc viên mãn trong tương lai gần.

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Trong 23 ngày tới, người tuổi Hợi tài lộc vượng sắc, làm gì cũng thuận lợi - Ảnh mimh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 19/3/2022, 3 con giáp xui xẻo sự nghiệp lâm nguy, tiền tài kém sắc, vận trình u tối khó lòng tháo gỡ điều xui.

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