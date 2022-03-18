Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 19/3/2022, vận mệnh an bài, khó thoát kiếp nạn, 3 con giáp bị Hung Tinh soi chiếu, liên tiếp vướng thị phi, tiền tài tiêu tan, sự nghiệp phá sản

Tâm linh - Tử vi 18/03/2022 12:00

Tử vi hàng ngày cho thấy, vào đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 19/3/2022, 3 con giáp xui xẻo sự nghiệp lâm nguy, tiền tài kém sắc, vận trình u tối khó lòng tháo gỡ điều xui.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vận trình xuống sắc, gánh nhiều tai ương vào thứ Bảy. Con giáp có nguy cơ đối mặt với tiểu nhân ghen ghét, tìm mọi cách phá hoại. Những rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào, con giáp nên hết sức thận trọng, suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra các quyết định để không phạm nhiều sai lầm đáng tiếc. 

Ngoài ra, vấn đề tài lộc cũng rất đáng lo ngại với tuổi Tý. Bản mệnh nên sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh rơi vào tình trạng túng thiếu.

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Người tuổi Tý vận trình xuống sắc, gánh nhiều tai ương vào thứ Bảy - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ trong thứ Bảy lên xuống thất thường, báo hiệu điềm xui đang đến. Trong làm ăn, những hoạt động liên quan đến tiền bạc con giáp nên hết sức thận trọng. Bạn tuyệt đối không vì quen biết mà thiếu rạch rồi các khoản thu chi, tránh tiền mất tật mang. Bên cạnh đó, Hung Tinh chiếu mệnh, Ngọ dễ xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp, không khí chốn công sở trở nên căng thẳng hơn.

Sức khỏe của con giáp xui xẻo này có đang ở mức báo động. Những khó khăn liên tiếp khiến con giáp cảm thấy áp lực. Bản mệnh nên học cách thư giãn, bình tĩnh trong mọi vấn đề.

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ận trình của người tuổi Ngọ trong thứ Bảy lên xuống thất thường, báo hiệu điềm xui đang đến - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn gặp nhiều điều không may vào thứ Bảy. Công việc liên tiếp gặp trục trặc. Bản mệnh có lẽ đã chọn sai hướng đi ban đầu nên giờ phải cố khắc phục hậu quả. Ngoài ra, cái tôi quá lớn khiến con giáp không muốn nhờ vả sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Điều này có thể sẽ khiến rắc rối chồng chất, con giáp sai càng thêm sai. Thìn được khuyên là nên hạ thấp cái tôi của mình xuống để tránh thị phi không cần thiết.

Chuyện tình cảm của bản mệnh chủ không được tốt. Sự xuất hiện của người thứ 3 khiến mối quan hệ của bạn và người ấy trên bờ vực tan vỡ. 

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Người tuổi Thìn gặp nhiều điều không may vào thứ Bả - Ảnh mimh họa: Internet

 * Bái viết chỉ mang tính tham khảo.

 

Tử vi thứ Bảy ngày 19/3/2022 của 12 con giáp: Dần - Tỵ đón nhận niềm vui tài lộc, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Ngọ bị Hung tinh soi chiếu, gặp toàn điều xu

Tử vi thứ Bảy ngày 19/3/2022 của 12 con giáp: Dần - Tỵ đón nhận niềm vui tài lộc, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, Ngọ bị Hung tinh soi chiếu, gặp toàn điều xu

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 19/3/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Dần - Tỵ tài lộc dồi dào, làm ăn thuận lợi. Trong khi đó, người tuổi Ngọ bị Hung Tinh chiếu mệnh, xui xẻo đủ đường.

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