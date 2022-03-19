Tử vi tuần mới ( 21/3 - 27/3), tìm thấy kho báu của Thần Tài, 3 con giáp vận trình lên hương, công danh vượng sắc, tiền tài dư dả, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 00:26

Tử vi tuần mới ( 21/3 - 27/3), 3 con giáp may mắn sự nghiệp phát triển, tài vận hanh thông, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong tuần mới nhận nhiều tài lộc, công danh rộng mở không ngờ. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo và đang được diễn ra theo đúng kế hoạch, con giáp không cần tốn quá nhiều công sức nhưng vẫn thu thành công đáng nể. Tài lộc của bản mệnh cũng từ đây mà trở mình thăng tiến. Chi tiêu luôn ít hơn lượng tiền thu vào nên sẽ có khoảng tích lũy đáng kể. 

Chuyện tình cảm của Thìn có nhiều thay đổi. Con giáp may mắn và nửa kia đứng trước nhiều lựa chọn mới ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ của cả hai. Đây là cột mốc cho cái kết viên mãn của hai bạn.

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Người tuổi Thìn trong tuần mới nhận nhiều tài lộc, công danh rộng mở không ngờ - Ảnh mimh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong tuần mới làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận. Con giáp được đánh giá cao vì có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc. Bạn được cấp trên xem trọng, cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Tuy công việc sẽ thêm phần vất vả nhưng con giáp sẽ được tự do thể hiện sự sáng tạo và thu được phần thưởng xứng đáng.

Tình cảm của con giáp đang bước vào giai đoạn nồng nàn. Tuất và người ấy thấu hiểu lẫn nhau và dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Cặp đôi được bạn bè và gia đình ủng hộ.

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Người tuổi Tuất trong tuần mới làm gì cũng hanh thông, xuôi thuận - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi trong tuần mới có sự chuyển mình đáng kể. Dưới sự giúp đỡ của quý nhân, công việc của Hợi trở nên dễ dàng hơn. Mọi kế hoạch dang dở trước đó đều được hoàn thành trót lọt, Hợi thu về một số vốn không nhỏ cho mình. Các mối quan hệ xã hội của con giáp cũng vô cùng phát triển. Đây có thể là chỗ dựa vững chắc cho sự nghiệp của Hợi sau này.

Vận đào hoa đang nở rộ. Người độc thân đón nhận những tin vui bất ngờ. Con giáp sẽ gặp được đối tượng vừa ý, cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai.

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Vận trình của người tuổi Hợi trong tuần mới có sự chuyển mình đáng kể- Ảnh mimh họa: Internet

 

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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