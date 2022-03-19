Tử vi 5 ngày tới (20/3 - 24/3), ơn trên ban mưa tài lộc, 3 con giáp được trời cải mệnh, phất lên giàu sang, tha hồ vơ vét tiền vàng, vận may trong trời đất

Tâm linh - Tử vi 19/03/2022 00:56

Tử vi 5 ngày tới (20/3 - 24/3), 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền của đầy nhà, vận trình phất lên giàu sang, vượng phát.

Tuổi Mùi

Vận trình của người tuổi Mùi trong 5 ngày tới diễn ra vô cùng thuận lợi. Con giáp may mắn luôn cố gắng hết sức trong mọi việc nên thu về thành tích nhất định. Trong thời gian này, tuy chưa thể hoàn toàn bức phá nhưng phong độ của bản mệnh luôn ổn định và được người xung quanh đánh giá cao. Vấn đề tài chính của Mùi không có gì đáng lo ngại. Bản mệnh luôn quản lý tốt chi tiêu nên rất ít khi lâm vào thiếu thốn.

Sức khỏe của Mùi có chút biến động trong thời gian này. Con giáp thỉnh thoảng thấy mệt mỏi do công việc quá tải nhưng đừng quá lo lắng. Mùi nên cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi thì mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.

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Vận trình của người tuổi Mùi trong 5 ngày tới diễn ra vô cùng thuận lợi - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp con giáp có thêm nhiều cơ hội làm ăn mới giúp cho danh tiếng của bạn ngày càng được vươn xa. Về phương diện tài lộc, bên cạnh thu nhập ổ định từ công việc chính, Tỵ còn có được một khoản lời không nhỏ từ những nghề tay trái. Làm chơi ăn thiệt, con giáp có được một khoản tiền lời không nhỏ và có thể suy nghĩ đến việc nghiêm túc đầu tư để làm giàu.

 

Chuyện tình cảm của con giáp có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân có thể gặp được người trong mộng nhờ vào mai mối hay lời giới thiệu của bạn bè. Tỵ hãy học cách mở lòng mình nhé.

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Người tuổi Tỵ trong 5 ngày tới đón nhận nhiều hỷ sự - Ảnh mimh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong 5 ngày tới, người tuổi Dần làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. con giáp nếu là người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, thăng quan tiến chức. Còn nếu là người làm ăn, kinh doanh, bản mệnh sẽ trúng được những hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ.

Ngoài ra, con giáp còn có thể nhận được niềm vui tài lộc bất ngờ khi may mắn trúng số hay có người mang tiền đến biếu tặng. Tuy không nhiều nhưng con giáp hãy sử dụng chúng thật tốt như là món quà mà ơn trên ban tặng cho những cố gắng vừa qua của bản mệnh.

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Trong 5 ngày tới, người tuổi Dần làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh mimh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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Trong 23 ngày tới, 3 con giáp may mắn ăn nên làm ra, tài vận hanh thông, dư dả, vận trình phất lên như diều gặp gió.

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