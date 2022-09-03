Vận trình "quay xe" trong 7 ngày sắp tới (4/9 - 10/9): 3 con giáp bùng nổ phát tài, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt đổ vào két

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 12:08

Tử vi của 12 con giáp trong 7 ngày tiếp theo (4/9 - 10/9) cho thấy Chính Tài báo hiệu những tin vui trên đường tài lộc của 3 con giáp này.

Tuổi Sửu

Tử vi của 12 con giáp trong 7 ngày tiếp theo (4/9 - 10/9) có Tam Hợp mà con giáp tuổi Sửu có sức hút với người khác giới hơn bao giờ hết, bạn cũng không hiểu vì sao có quá nhiều người quan tâm, để ý tới bạn. Vận trình tình cảm đôi lứa lúc này mặn nồng, có nhiều cặp đôi nhân cơ hội này ra mắt gia đình hai bên.

Thời gian này Tuổi Sửu được xem là người có nhiều may mắn và niềm vui. Thực Thần ghé thăm còn là cơ hội cho bạn tụ tập, gặp gỡ bạn bè và có một buổi ăn uống thú vị bên nhau.

Thổ - Kim tương sinh hỗ trợ cho các kế hoạch tiền bạc của bản mệnh thêm phần suôn sẻ, có thể ai đó chỉ cho bạn đi đúng hướng trong việc đầu tư, kinh doanh, giúp gia tăng thu nhập, bạn có thể nghe và làm theo gợi ý này, áp dụng vào thực tế công việc của mình luôn nhé.

Vận trình 'quay xe' trong 7 ngày sắp tới (4/9 - 10/9): 3 con giáp bùng nổ phát tài, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt đổ vào két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Một trong những con giáp ghi tên trong bảng vàng may mắn 7 ngày sắp tới chính là tuổi Mão. Những người cầm tinh con mèo sẽ được thần tài chiếu cố nên họ sẽ không bao giờ phải lo về tiền bạc.

Tuổi Mão sẽ giải quyết gọn gàng những khoản nợ nần, đồng thời những rắc rối về tài chính khác cũng biến mất. Từ 7 ngày tới trở đi, tuổi Mão sẽ có một nguồn thu lớn khiến túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

Sự nghiệp, công danh của tuổi Mão thời điểm này cũng đặc biệt hanh thông, họ sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của mình với cấp trên, từ đó, con đường công danh sẽ rộng mở.

Vận trình 'quay xe' trong 7 ngày sắp tới (4/9 - 10/9): 3 con giáp bùng nổ phát tài, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt đổ vào két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi của 12 con giáp trong 7 ngày tiếp theo (4/9 - 10/9) là thời điểm tuổi Hợi vụt sáng về tài lộc. Hợi có thể thu về khoản lợi nhuận khổng lồ mà chính mình cũng không ngờ tới, vì thế dù có vất vả cũng hãy không ngừng cố gắng, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.

Với những người buôn bán, dễ dàng làm ăn, buôn may bán đắt, tiền lời lãi rủng rỉnh tha hồ ăn tiêu. Người làm công ăn lương nguồn thu rất tốt, một số người được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, giúp cải thiện cuộc sống không chỉ ở hiện tại mà còn ở cả tương lai.

Vận trình 'quay xe' trong 7 ngày sắp tới (4/9 - 10/9): 3 con giáp bùng nổ phát tài, vinh hoa phú quý ngập lối, lộc lá lũ lượt đổ vào két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

Sau hôm nay, bước sang ngày mới với nhiều niềm vui mới: 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, cuộc sống giàu sang khó tránh khỏi

Sau hôm nay, bước sang ngày mới với nhiều niềm vui mới: 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, cuộc sống giàu sang khó tránh khỏi

Tử vi Chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp cho thấy Chính Tài nhập cục báo hiệu những tin vui về đường tài lộc của 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp sung sướng tâm linh tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 5 giờ 37 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 6 giờ 37 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 7 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch