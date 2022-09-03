Sau hôm nay, bước sang ngày mới với nhiều niềm vui mới: 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, cuộc sống giàu sang khó tránh khỏi

Tâm linh - Tử vi 03/09/2022 10:49

Tử vi Chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp cho thấy Chính Tài nhập cục báo hiệu những tin vui về đường tài lộc của 3 con giáp này.

Tuổi Sửu

Tử vi Chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp cho thấy Chính Tài nhập cục báo hiệu những tin vui về đường tài lộc của người tuổi Sửu. Nguồn thu của bản mệnh chủ yếu đến từ công việc chính. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ thì mọi việc đều ổn định, đủ ăn đủ tiêu lại để ra được khoản tích góp dư dả, không có điều gì cần lo buồn. Không nên tham những khoản phụ thu, dễ ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Những chú Trâu còn được Lục Hợp che chở nên đường tình duyên khởi sắc không ngừng. Tình cảm đôi lứa thêm phần ổn định sau khi cả hai quyết định thẳng thắn trò chuyện để hóa giải hết mọi khúc mắc trước đó. Càng lúc bản mệnh càng cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của đối phương, mối quan hệ càng ngày càng êm ấm.

Trong khi đó người độc thân có thêm nhiều cơ hội để thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc hiện tại. Bằng sức hút của riêng mình, bản mệnh có không ít “vệ tinh” vây quanh. Những đối tượng theo đuổi trước mắt có thể có những điểm khiến bạn chưa vừa lòng, nhưng hãy bình tĩnh xem xét đã nhé.

Sau hôm nay, bước sang ngày mới với nhiều niềm vui mới: 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, cuộc sống giàu sang khó tránh khỏi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ rất lạc quan, yêu đời, giàu óc sáng tạp. Họ ưa mạo hiểm và cũng dễ thành công nơi thương trường.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Ngọ sẽ được hái trái ngọt với tình tiền như ý, hỷ sự lâm môn, cả năm ngập trong phú quý.

Tử vi Chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp cho thấy, những người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội đổi đời, làm ăn hồng phát, của nả nhiều như lá mùa thu. Họ sẽ có cuộc sống xa hoa khiến ai nấy đều mơ ước.

Sau hôm nay, bước sang ngày mới với nhiều niềm vui mới: 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, cuộc sống giàu sang khó tránh khỏi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi Chủ nhật ngày 4/9/2022 của 12 con giáp cho thấynhững người cầm tinh con Khỉ sẽ đón nhận ᴄơn mưa niềm vui kéo đến ồ ạt. Đặc biệt là về vấn đề tài lộc, mọi thứ xoay chuyển đúng hướng như những gì Thân đã định.

Những người kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, có được nguồn khách hàng tiềm năng, lãi lời cực khủng.

Những người làm công ăn lương sẽ được trọng dụng trao cho các cơ hội để khẳng định tài năng của mình, từ đó mở ra nhiều cơ hội bội thu các khoản khổng lồ.

Đây sẽ là thời điểm vàng son khi mà bạn làm đâu thắng đó, không gặp nhiều sự trắc trở. Nhìn chung vận trình của Thân sẽ khởi sắc tốt đẹp, tình tiền phấp phới, trọn vẹn.

Sau hôm nay, bước sang ngày mới với nhiều niềm vui mới: 3 con giáp may mắn trúng số độc đắc, thảnh thơi đón tiền vàng, cuộc sống giàu sang khó tránh khỏi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

Tin vui cho những con giáp sau, chuẩn bị nhận lộc hỷ, vận may bùng phát, làm ăn phát đạt, đường kinh doanh thênh thang thuận lợi ít ai sánh bằng trong tháng 9 này

Tin vui cho những con giáp sau, chuẩn bị nhận lộc hỷ, vận may bùng phát, làm ăn phát đạt, đường kinh doanh thênh thang thuận lợi ít ai sánh bằng trong tháng 9 này

Bước vào tháng 9, 3 con giáp dưới đây thuận lợi bước sang trang mới của cuộc đời, may mắn sẽ được quý nhân chiêu đãi 'tiệc tài lộc', hỷ sự đến nhà, phú quý song toàn, công danh rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận 3 con giáp giàu có tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 4 giờ 51 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 5 giờ 51 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 6 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà