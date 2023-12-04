Vận may hội tụ: Đúng 12h trưa mai (5/12/2023), 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 04/12/2023 12:16

Tử vi có nói, đúng 12h trưa mai (5/12/2023), 3 con giáp này bước vào giai đoạn thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, tài lộc dồi dào nhờ Thần Tài gõ cửa.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn sắc bén và không dễ bắt nạt. Họ có ý thức tự giác tương đối cao, không để cho mình trở nên thiếu kiềm chế. Thời gian qua Thìn gặp phải không ít khó khăn. Thậm chí có người phải bước lùi trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuy nhiên, điều này không cản bước được người tuổi Thìn. Con giáp này dù gặp khó khăn vẫn luôn tiến về phía trước, cố gắng hết sức mình để vượt qua khó khăn và xoay chuyển tình thế. Đúng 12h trưa mai (5/12/2023) là lúc thu nhập của con giáp tuổi Thìn tăng tiến vì biết chi tiêu nên tiền tiết kiệm của bản mệnh cũng tăng lên kha khá. Từ đó, Thìn cải thiện được chất lượng cuộc sống và được nhiều người ngưỡng mộ.

Vận may hội tụ: Đúng 12h trưa mai (5/12/2023), 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu thường có tính cách ổn định, tự tin. Bản mệnh biết sử dụng trí tuệ của mình và luôn tỏ ra bình tĩnh khi giải quyết vấn đề. Khi làm gì, Sửu cũng chú ý đến các quy tắc và luôn nỗ lực chăm chỉ, không ngại gian khó.

Đúng 12h trưa mai (5/12/2023), Thần tài ghé thăm, đây cũng chính là thời điểm để người tuổi Sửu tiến xa hơn trong lĩnh vực sự nghiệp. Bản mệnh được dự báo là có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên dù gặp khó khăn cũng sẽ nhanh chóng vượt qua, dễ dàng đạt được mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, thu nhập của con giáp này cũng tăng lên đáng kể. Cuộc sống không còn áp lực như trước nữa.

Vận may hội tụ: Đúng 12h trưa mai (5/12/2023), 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Với tính cách của người tuổi Dậu, kẻ gian khó mà chọc phá được họ. Nhìn chung, người tuổi Dậu luôn giữ cho mình thái độ sống tích cực. Chính bởi vậy mà cuộc đời của họ gặp nhiều may mắn. Theo tử vi dự báo, đúng 12h trưa mai (5/12/2023) là lúc thu nhập của người tuổi Dậu tăng lên đáng kể. Vận trình của bản mệnh ngày càng hanh thông.

Nhờ có quý nhân chỉ lối đưa đường nên sự nghiệp của Dậu hanh thông. Con giáp này có cơ hội được đề bạt thăng quan tiến chức. Một số người có thể làm ở lĩnh vực mới đầy hứa hẹn. Bên cạnh đó, số tiền tiết kiệm của Dậu cũng tăng lên chóng mặt. Cùng với đó là tình duyên hạnh phúc nên Dậu có cuộc sống viên mãn.

Vận may hội tụ: Đúng 12h trưa mai (5/12/2023), 3 con giáp phúc lộc vô biên, thăng tiến thần tốc như vũ bão, ngập trong biển tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Ngay cuối tháng 11, TOP 3 con giáp đếm tiền sái tay, phát tài phát lộc, đại phú đại quý, vận may dẫn đường

Ngay cuối tháng 11, TOP 3 con giáp đếm tiền sái tay, phát tài phát lộc, đại phú đại quý, vận may dẫn đường

Tử vi dự đoán, cuối tháng 11, 3 con giáp này sẽ được quý nhân xuất hiện, giúp đỡ và mang đến nhiều may mắn, từ đó tài vận cũng dồi dào.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mai tử vi ngày 5/12/2023 tử vi ngày 4/12/2023

TIN MỚI NHẤT

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể tư· ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 4 giờ 31 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi