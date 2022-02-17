Vận may bủa vây trong 49 ngày tới, top 3 con giáp sau tiền bạc rủng rỉnh trong tay, sớm đổi vận thành tỷ phú 'giàu sụ'

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 17:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ vận may bủa vây, tiền bạc rủng rỉnh trong tay, sớm đổi vận thành tỷ phú "giàu sụ" trong 49 ngày tới.

Tuổi Dần

Công việc của con giáp may mắn này sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ. Những điều họ không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự toại nguyện. Đồng thời, bạn sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối, giúp bạn có thể giải quyết những khó khăn từ đầu năm và tạo nhiều cơ hội để thăng tiến trong tương lai, có khả năng sẽ làm giàu vào cuối năm và những năm sau. 

Về tình duyên, nếu như có cơ hội gặp gỡ bạn khác giới, đừng vội bỏ lỡ mà hãy bước ra và kết bạn với họ nhé. Nếu là người đã có đôi, tốt hơn hết là bạn nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh hành động theo cảm tỉnh, nếu không chỉ với một cuộc tranh luận nhỏ cũng có thể dẫn đến một trận tranh cãi khá lớn giữa hai bạn.

con giap may man
Người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến bất ngờ trong công việc - Ảnh: Internet

Tuổi Ngọ

Trong con đường sự nghiệp, người tuổi Ngọ dần dà gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Với người làm công ăn lương, bạn dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo bởi thái độ nhiệt tình, trách nhiệm. Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương.

Người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời điểm này. Bạn có thể sẽ phải xông pha vất vả hơn trước đây, thậm chí phải đi xa nhưng do có quý nhân trợ giúp nên đâu khắc có đó, thành quả gặt hái được hẳn sẽ khiến bạn hài lòng.

con giap may man 1
Người tuổi Ngọ dần gặp nhiều may mắn và thuận lợi trong sự nghiệp - Ảnh: Internet

Tuổi Mùi

Sắp tới, con giáp này sẽ xoay chuyển tài vận theo hướng tích cực hơn. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận của bạn sẽ đều có chuyển biến tích cực. Đồng thời, bạn là người luôn nghiêm túc trong công việc, nên bạn sẽ sớm nhận được hỷ sự từ cấp trên, hoặc tìm được đối tác tiềm năng giúp tài vận dồi dào, cuối năm nay có khả năng phát tài bất ngờ.

Về vận trình tiudnh cảm, bạn sẽ có một vài cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với ai đó tiềm năng, nhưng có nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan tác động nên khả năng cao bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội hoặc người |gặp nhưng không ở lại". Do đó, bạn nên "mở lòng" mình nhiều hơn hay có những hành động mở đầu cho mối quan hệ như bước vào giai đoạn tìm hiểu, tán tỉnh…

 

con giap may man 2
Người tuổi Mùi sẽ sớm nhận được hỷ sự từ cấp trên - Ảnh: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước sang tháng 3/2022, top 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài đổ về tới tấp, sớm công thành danh toại

Bước sang tháng 3/2022, top 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài đổ về tới tấp, sớm công thành danh toại

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc sẽ như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài đổ về tới tấp, sớm công thành danh toại khi bước sang tháng 3/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 22 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son