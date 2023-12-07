Vận hạn 12 con giáp ngày 8/12/2023: Dần tứ bề trắc trở, Sửu xui xẻo đủ đường, Tý thua lỗ lớn về tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 17:05

Theo tử vi ngày thứ Sáu (8/12) dự đoán, 3 con giáp này số khổ vì hao tiền tốn bạc, công danh xuống dốc, làm việc gì cũng khó thu về kết quả tốt đẹp.

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần khó khăn tài chính, cần người tương trợ.   

Công việc: Người tuổi Dần có chút khó khăn trong lúc bắt đầu công việc mới, hoang mang về mục tiêu bản thân.   

Tình cảm: Bạn không muốn ai cũng phải tổn thương, thường chịu đựng một mình.    

Tài lộc: May mắn tài chính chưa có, hạn chế mua sắm không cần thiết.  

Sức khoẻ: Đảm bảo sức khoẻ, hạn chế ăn khuya.  

Vận hạn 12 con giáp ngày 8/12/2023: Dần tứ bề trắc trở, Sửu xui xẻo đủ đường, Tý thua lỗ lớn về tiền bạc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Sửu là con giáp chăm chỉ, siêng năng và cực kiên định. Một khi đã quyết tâm làm điều gì họ sẽ dồn toàn tâm toàn ý để cố gắng không ngừng, dù thất bại, khó khăn đến mấy con giáp này cũng không bỏ cuộc. Tháng 12/2023, tuổi Sửu bị tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp ganh ghét đố kỵ nên hãm hại đủ đường, khiến họ làm mãi cũng không dư được đồng nào.

Đúng 8/12 nhờ được lộc trời cho Sửu sẽ may mắn đến tột cùng. Họ làm đâu thắng đó, kinh doanh một vốn bốn lời, chất lượng cuộc sống được cải thiện rõ ràng. Đặc biệt, tháng 12 Sửu được thần tài chiếu cố nên sự nghiệp sẽ phất lên như diều gặp gió, tiền chất chật két, vươn lên làm đại gia.

Vận hạn 12 con giáp ngày 8/12/2023: Dần tứ bề trắc trở, Sửu xui xẻo đủ đường, Tý thua lỗ lớn về tiền bạc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, thứ Sáu ngày8/12/2023, tuổi Tý công danh sự nghiệp rất rộng mở. Đây là một ngày thuận lợi để thể hiện những điểm mạnh của bản thân. Với tầm hiểu biết của mình, bản mệnh có thể nhận được nhiều lời tán dương, ngưỡng mộ.

Công việc của tuổi Tý hoàn thành thuận lợi nên tài lộc cũng suôn sẻ theo đó. Những mối quan hệ xã giao hài hòa cũng tạo điều kiện cho các dự án hợp tác, ký kết hợp đồng được hoàn thành như mong đợi, đem lại cho bản mệnh khoản lợi nhuận không nhỏ.

Tình cảm của tuổi Tý đang rất nồng thắm. Con giáp này và nửa kia ngày càng trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Vận hạn 12 con giáp ngày 8/12/2023: Dần tứ bề trắc trở, Sửu xui xẻo đủ đường, Tý thua lỗ lớn về tiền bạc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi tuần mới (25/9 - 1/10): Dần ngũ phúc lâm môn, Tỵ tinh hoa hội tụ, Mão phất lên như diều gặp gió

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Tuần mới tới đây (25/9 - 1/10), 3 con giáp này phát tài nhanh chóng, vinh hoa bạt ngàn, tiền trong ngân hàng không chỉ tăng thêm 1 mà là rất nhiều số.

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