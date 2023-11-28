Vận hạn 12 con giáp ngày 29/11/2023: Mùi cẩn thận kẻ xấu, Tý kẹt tiền phải vay mượn, Ngọ làm việc kém hiệu quả

Tử vi ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi hôm nay thường suy nghĩ về những chuyện đã qua.

Tình cảm: Tình cảm không còn như trước, bạn thường hạnh phúc bên cạnh gia đình.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc bạn thường xuyên chịu đựng áp lực bởi cấp trên.

Tài lộc: Không có thói quen tiết kiệm, thường mất nhiều ngân sách.

Sức khoẻ: Luôn giữ vững sức khoẻ, cố gắng tái tạo năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong thời gian này, vận may của người tuổi Tý được cho là khá phi thường. Tới mức những người phản đối và nghi ngờ xung quanh bản mệnh sẽ phải sửng sốt khi bản mệnh vượt qua họ với thành công và chiến thắng rực rỡ.

Người tuổi Tý chỉ cần nhớ rằng, vận may này sẽ không phù hộ cho mọi khía cạnh trong cuộc sống của bản mệnh. Vậy nên hãy chú ý đến nơi mà phước lành xuất hiện, mang lại lợi ích cho bản thân và tập trung sức lực vào lĩnh vực đó trong thời gian này. Những nỗ lực tập trung này sẽ đưa bản mệnh tiến xa hơn trong tương lai.

Nếu người tuổi Tý duy trì được “nhật ký thành công” vào thời điểm này thì chỉ cần đảm bảo rằng bản mệnh ghi chú lại đầy đủ bao gồm những mẹo vặt và thủ thuật nhỏ có vẻ sẽ giúp bản mệnh thành công mà bản mệnh học được sau đó thử áp dụng từng điều nho nhỏ vào cuộc sống của mình để chứng kiến sự thay đổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Tư ngày 29/11/2023, cơ hội bản tuổi Ngọ đợi từ lâu cuối cùng đã hiện diện. Con giáp này đừng chần chừ nắm lấy giấc mơ.

Ngược lại vận trình tình cảm không được tươi sáng. Nếu từng thiếu trung thực với nửa kia, giờ bản mệnh sẽ phải nỗ lực hết mình để bù đắp cho sai lầm ấy. Hãy nhắc mình rằng mất niềm tin là mất tất cả.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.