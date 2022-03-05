"Uống no lộc trời" 3 con giáp được ban phát lộc lớn, phúc khí ngập tràn, hắc cơ hội phát tài hiếm có trong nửa cuối tháng 3 dương lịch

Nửa cuối tháng 3 dương lịch có thể là một bước ngoặt trong cuộc đời của Mùi. Con giáp này đang suy nghĩ về quyết định lớn trong đời như: di chuyển chỗ ở, kết hôn… thì đây là thời điểm thích hợp. Chỉ cần Mùi giữ tinh thần lạc quan thì sẽ làm được.

Đặc biệt, từ thời gian này trở đi, những người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cũng như tài vận. Chỉ cần vững tâm phấn đấu thì ai muốn quyền có quyền, ai muốn chức có chức, thậm chí tiền tài ngày càng thăng hoa.

Đây là lúc Mùi có đủ sức mạnh để vượt qua những thách thức và xóa đi những rắc rối đang cản trở con đường đi của mình. Ngoài ra, Mùi là người biết rõ mình đang đứng ở đâu, vì thế Mùi rất tự tin để có thể chinh phục mọi thứ mà mình mong muốn. Thần may mắn đang ở bên cạnh đồng hành cùng Mùi, con giáp này còn sợ gì nữa mà không thử sức.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ không còn phải lo lắng vì bị vận đen đeo bám. Do có cát tinh bảo trợ, công việc của bạn tiến triển hanh thông.





Nửa cuối tháng 3 dương lịch, người làm công ăn lương nhận được nhiều lời khen ngợi. Bạn nhận ra rằng bao nhiêu vất vả, khó khăn đã qua, bây giờ là lúc bạn tận hưởng thành quả của chính mình. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn những cơ hội để được thưởng nóng, thăng chức hoặc tăng lương.

Ảnh minh họa



Quan lộ và tài lộ của con giáp phát tài tuần này đều rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.



Các hoạt động kinh doanh cũng diễn ra suôn sẻ trong tuần này, nhờ thế mà tình hình tài chính trở nên khấm khá hơn thời gian trước đó. Tuy nhiên, bạn nên tìm cách quản lý tiền bạc thật tốt trước khi chúng có dấu hiệu thất thoát trong thời gian tới vì những tác động khách quan.

Tuổi Dần

Tháng 3 tuổi Dần cũng phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng với bản lĩnh hơn người thì họ cũng tự mình vượt qua được mọi thứ, cuộc sống thăng hoa và viên mãn nhờ vào thực lực của bản thân, sự giúp đỡ của người khác chỉ là phụ. Nhìn chung, tuổi Dần có khả năng trở thành những người lãnh đạo tài ba, càng làm việc càng giao du nhiều sẽ càng thành công hơn.

Thời điểm cuối tháng 3 này, những người sinh vào năm Dần sẽ gặp được nhiều may mắn. Đầu tháng khó khăn thế nào không biết nhưng cuối tháng sẽ được đền đáp xứng đáng với những gì mình đã cố gắng, nỗ lực. Từ tháng 4 trở đi, sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn mua được nhà, đổi được xe, nhìn chung mọi thứ sẽ suôn sẻ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.