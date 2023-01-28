Đúng thứ 2 đầu tuần (30/1): 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên, Thần may mắn ưu ái, làm đâu trúng đó giàu 'nứt vách'

Tâm linh - Tử vi 28/01/2023 18:30

Năm 2023 vừa sang, 3 con giáp giàu có này sẽ rước thần tài vào nhà. Phú quý phát tài, song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ chính là những gì Tý xứng đáng nhận được.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ Tý đều có gan làm giàu, có sự can trường, kiên định nên một khi đã đặt ra mục tiêu Tý sẽ phấn đấu đến cùng. Nhờ thế, dù chẳng được bất cứ ai nâng đỡ con giáp may mắn này vẫn gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Năm 2023 vừa sang, con giáp giàu có này sẽ rước thần tài vào nhà. Phú quý phát tài, song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ chính là những gì Tý xứng đáng nhận được.

Đúng thứ 2 đầu tuần (30/1): 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên, Thần may mắn ưu ái, làm đâu trúng đó giàu 'nứt vách' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân cũng nhận được sự yêu mến của nhiều người trong ngày 30/1 này. Bạn trở thành tâm điểm của đám đông nhờ tính cách cởi mở và hài hước của mình.

 

Thời điểm này bản mệnh có thể tình cờ gặp được người có trùng ý tưởng hoặc chung mục tiêu với mình. Đôi bên có thể nhanh chóng thảo luận các kế hoạch hợp tác với nhau, hứa hẹn sẽ kiếm về một khoản bộn tiền khi ra Tết.

 

Nếu có gì băn khoăn về các kế hoạch tương lai, bạn cũng có thể tâm sự với người nhà hoặc người đi trước giàu kinh nghiệm. Đối phương chắc chắn sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn nhanh chóng áp dụng, thậm chí chỉ cho bạn một hướng đi để bạn nhanh chóng thu về lợi nhuận.

 

Những ai làm kinh doanh buôn bán nắm bắt được xu thế thị trường nên bạn nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, mở rộng được mạng lưới khách hàng của mình. Trong những ngày Tết, bạn luôn tấp nập khách khứa, tuy bận rộn nhưng kiếm được nhiều tiền.

 

Đúng thứ 2 đầu tuần (30/1): 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên, Thần may mắn ưu ái, làm đâu trúng đó giàu 'nứt vách' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình ngày mới của người tuổi Ngọ trong ngày 30/1 khá suôn sẻ, tiền bạc có phần dư dôi nhờ Chính Tài trợ mệnh. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Dù công việc khá vất vả, chiếm thêm thời gian nên bạn sẽ thấy mệt mỏi, song tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Với người kinh doanh, con giáp này nếu đang có ý định tìm hiểu hạng mục đầu tư nào đó thì hãy chớp lấy thời cơ tốt đẹp trong hôm nay. Đương nhiên vẫn nên chọn lĩnh vực bản mệnh hiểu rõ nhất và có khả năng nhất bởi đó mới là việc làm mình hứng thú và không phải chịu những rủi ro không đáng có.

Chuyện tình cảm riêng tư trong ngày gặp nhiều rắc rối. Bản mệnh và người ấy bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ vì một vài tác động bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ sớm được tuổi Ngọ giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng và không có gì đáng lo ngại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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