Tuổi Mão thường phải đối mặt với không ít biến cố thăng trầm trong cuộc sống, từ khi sinh ra đã sống cuộc đời bấp bênh, bôn ba, gập ghềnh. Thực sự những người này vất vả, không được nhờ cậy gia đình, tiền bạc có lúc dư dả nhưng lại có lúc trắng tay.

Theo tử vi trước rằm tháng Chạp, công danh sự nghiệp của bản mệnh từng bước đi vào ổn định, thành tựu gặt hái được cũng nhiều thêm. Có không ít cơ hội kiếm tiền trao tay thế nên chuyện tiền bạc không còn là vấn đề, cuộc sống dư dả.

Thế nhưng bù lại người này được trời phú cho đầu óc thông minh, nhanh nhạy, sắc sảo, tính toán không ai bằng được. Bằng cách vận dụng ưu điểm sẵn có của bản thân mà vượt qua số phận, đến một mốc thời gian nào đó mà gặt hái được thành công to lớn.

Vận quý nhân khá vượng vào năm này, nhờ sự chiếu cố từ họ mà cuộc sống gặp nhiều điều may mắn, công thành danh toại, làm gì cũng đại thắng, đại lợi.

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Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu là những người chăm chỉ, giản dị và kiên định. Trong cuộc sống, họ giàu ý chí vươn lên và sống có trách nhiệm.

Con giáp tuổi này có nhãn quan tinh tường và tư duy nhạy bén. Đó là lý do khiến họ sẽ thành công nếu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh.

Con giáp này sẽ có 1 ngày rằm rực rỡ khi mà tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Hôm nay chính là thời cơ để những chú gà kiếm tiền đầy tay, lợi nhuận tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên bạn sẽ phải chấp nhận rằng trong lúc người khác nghỉ ngơi thì mình phải làm việc, bởi Thực Thần chiếu mệnh cho thấy tiền bạc mà con giáp này có được là nhờ kinh doanh buôn bán thuận lợi.

Ảnh minh họa

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ.

Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm.

Vào ngày rằm tháng này, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải.

Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư dả hơn trước.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.