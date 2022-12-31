Đúng vào ngày mùng 1 Tết dương lịch, 3 con giáp tha hồ hưởng lộc, may mắ ngập tràn, tiền vàng chật két, cả đời ấm no

Theo tử vi , người tuổi Mão ngay trong ngày đầu năm mới sẽ liên tục được lộc trời cho, làm ăn trúng lớn, phú quý vinh hoa, gặp nhiều may mắn. Tài lộc hứa hẹn là điểm sáng nhất trong vận trình của con giáp này, những việc liên quan đến tiền đều thêm phần hanh thông thuận lợi, thu nhập gia tăng nhanh chóng.

Trong sự nghiệp, bản mệnh có thể gặp phải chút rắc rối và những chuyện vặt phát sinh song chỉ cần biết cách thích ứng và linh hoạt giải quyết vấn đề, người tuổi Mão sẽ mở ra những cơ hội mới để khẳng định năng lực của mình, tiến thêm những bước xa hơn.

Ngay ngày mùng 1 Tết dương, Ngọ có nhiều niềm vui trong cuộc sống lứa đôi. Người độc thân có cơ hội được bạn bè giới thiệu một đối tác phù hợp, tuy nhiên đừng hấp tấp, vội vàng. Trong gia đình, Ngọ nên là người có trách nhiệm với con cái, cha mẹ, đừng thờ ơ và đùn đẩy việc cho người khác.

Bản mệnh được tạo rất nhiều điều kiện tốt để khai phá khả năng của mình trong công việc cũng như cuộc sống. Không ít người bứt phá và tự thúc đẩy bản thân hoàn thành chỉ tiêu trong những ngày cuối năm.

Do Bạch Hổ hung tinh, mang điềm báo tai họa nên bản mệnh hạn chế việc di chuyển xa trong những ngày này. Nếu lái xe thì ưu tiên sự an toàn, không nên vì muốn nhanh hay chọn đường tắt dễ xảy ra nguy hiểm.

Chính Tài ghé thăm mang tới nhiều niềm vui cho người tuổi Ngọ, bản mệnh được thoải mái với sự tự do mà bản thân đã tạo ra. Khó khăn cũng có nhưng một khi Ngọ đủ chín chắn, trải nghiệm thì bản mệnh dễ dàng vượt qua trở ngại đó một cách dễ dàng.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tích cực, phóng khoáng trong cuộc sống cũng như công việc. Họ cũng là người có tinh thần cầu tiến nên thành tích trong và ngoài sự nghiệp đều rất tốt.

Con giáp này cũng luôn gặp được quý nhân và nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ quý nhân. Trước thềm năm mới Quý Mão, họ sẽ có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp nhờ có sự giúp đỡ của nhiều quý nhân.

Con giáp tuổi Sửu sẽ lần lượt giành được những chiến thắng và có thành tựu mới trong năm mới này.

Đối với họ, một khoản thu nhập ổn định sẽ chảy vào túi, quý nhân mở cửa đón chào họ, sự nghiệp tiếp tục tăng tốc, cuộc sống năm sau sẽ thêm phần thuận lợi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.