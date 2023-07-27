Đúng ngày mai thứ Sáu 28/7/2023, mâu thuẫn bủa vây, 3 con giáp ưu phiền, mệt mỏi, làm việc gì cũng 'đổ sông, đổ bể', dễ bị xa lánh, cô lập

Tâm linh - Tử vi 27/07/2023 09:25

Thứ Sáu 28/7/2023, 3 con giáp ưu phiền, mệt mỏi, làm việc gì cũng 'đổ sông, đổ bể', dễ bị xa lánh, cô lập.

Tuổi Sửu

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Kiếp Tài gây họa, người tuổi Sửu phải đối diện với những mâu thuẫn, xung đột với đồng nghiệp. Bạn cần phải giữ vững quan điểm đúng đắn của mình, chớ nghe ai nói ngả nói nghiêng.

Nếu người làm ở vị thế cao phải nhận chỉ trích của cấp dưới thì đây chính là lúc bạn cần xem xét lại các quyết định và cách làm việc của mình. Hãy thay đổi để trở thành một người lãnh đạo xứng đáng trong mắt người khác. Để phát triển nhanh chóng và ổn định hơn, con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn, đừng mãi bó hẹp trong những điều mình đã biết.

Đúng ngày mai thứ Sáu 28/7/2023, mâu thuẫn bủa vây, 3 con giáp ưu phiền, mệt mỏi, làm việc gì cũng 'đổ sông, đổ bể', dễ bị xa lánh, cô lập - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tương Xung tác động, công việc của người tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại ngoài ý muốn. Chính cách cư xử nóng nảy, bốc đồng sẽ khiến cấp trên và đồng nghiệp thấy ác cảm với bạn, cho dù bạn có đạt thành tích xuất sắc đi nữa.

Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để lựa chọn đầu tư. Bạn hãy bình tĩnh, kiên nhẫn, lắng nghe lời khuyên của người khác và chờ đợi một thời điểm khác thích hợp hơn. Muốn làm giàu thì chớ nên nóng vội.

Đúng ngày mai thứ Sáu 28/7/2023, mâu thuẫn bủa vây, 3 con giáp ưu phiền, mệt mỏi, làm việc gì cũng 'đổ sông, đổ bể', dễ bị xa lánh, cô lập - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hình khiến người tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bản mệnh tự cho rằng mình là người tài giỏi, có khả năng giải quyết tất cả mọi vấn đề mà không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của bất cứ ai nên thường bỏ ngoài tai lời người khác.

Bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng nếu quá nóng vội, bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại và tốn thời gian để khắc phục hậu quả đấy. 

Đúng ngày mai thứ Sáu 28/7/2023, mâu thuẫn bủa vây, 3 con giáp ưu phiền, mệt mỏi, làm việc gì cũng 'đổ sông, đổ bể', dễ bị xa lánh, cô lập - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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