Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/2/2023, vừa Hung Tinh lẫn Thái Tuế chiếu rọi, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, sự nghiệp dễ trắng tay, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 18:36

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp dưới đây xui xẻo bủa vây, sự nghiệp dễ trắng tay, vận trình tài lộc ảm đạm vào đúng ngày 17/2/2023.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ chưa nhận được nhiều khoản thu mới do vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết. Bản mệnh chỉ cần hoàn thành tốt những dự án bên ngoài sẽ sớm nhận được tin tức tích cực về tiền bạc. Bạn có nhiều thách thức cần phải vượt qua. Trong thời gian tới, bạn sẽ đối diện không ít khó khăn trong sự nghiệp nhưng chỉ cần vượt qua giai đoạn này sẽ sớm đón nhận những tin tức tích cực. Bạn còn cần duy trì các khoản thu nhập cố định, đủ để chi trả cho những nhu cầu cần thiết 

Chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng sẽ trầm lắng hơn trước. Những ai còn độc thân vẫn chưa thể gặp được người phù hợp. Trong thời gian tới, bản mệnh sẽ nhận được những tin tức tích cực trong mối quan hệ nên bạn chỉ cần kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/2/2023, vừa Hung Tinh lẫn Thái Tuế chiếu rọi, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, sự nghiệp dễ trắng tay, vận trình tài lộc ảm đạm - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ chưa nhận được nhiều khoản thu mới do vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều trắc trở và không được tốt lắm vào ngày thứ Sáu này. Bản mệnh đánh mất những cơ hội nâng cao thu nhập do sự do dự của bản thân. Con giáp này chỉ có thể đạt được ngưỡng tài chính như mong muốn nếu chịu bước ra khỏi vùng an toàn, mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mới.

Hơn nữa, vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ có chuyện không vui. Hai bạn có những hiểu lầm khiến cho mối quan hệ trở nên lạnh nhạt. Người tuổi này nên nói thật những cảm xúc của mình với đối phương được rõ và cùng nhau tìm cách giải quyết thay vì cả hai đều giữ im lặng.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/2/2023, vừa Hung Tinh lẫn Thái Tuế chiếu rọi, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, sự nghiệp dễ trắng tay, vận trình tài lộc ảm đạm - Ảnh 2
Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều trắc trở và không được tốt lắm vào ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình công việc của người tuổi Thân sẽ xuất hiện những trở ngại khiến công việc chậm trễ. Bản mệnh phải đảm nhận nhiều công việc xảy đến bất ngờ khiến bạn khó có thể xoay xở. Con giáp này nên nhờ đến sự hỗ trợ của đồng nghiệp để đảm bảo tiến độ chung. Người tuổi này đang bị chững các nguồn thu do chỉ vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết. Bản mệnh nên kiên trì bước qua giai đoạn khó khăn này sẽ sớm nhận được kết quả như mong đợi.

Vận trình tình duyên có tranh cãi. Bạn và người yêu có nhiều quan điểm trái chiều nên không thể đưa ra sự đồng thuận trong nhiều vấn đề. Ai cũng muốn làm theo ý mình nên xảy ra xung đột. Cứ tiếp tục như hiện tại hai bạn sẽ rất khó để bên nhau dài lâu.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 17/2/2023, vừa Hung Tinh lẫn Thái Tuế chiếu rọi, 3 con giáp xui xẻo bủa vây, sự nghiệp dễ trắng tay, vận trình tài lộc ảm đạm - Ảnh 3
Vận trình công việc của người tuổi Thân sẽ xuất hiện những trở ngại khiến công việc chậm trễ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Sáu 17/2/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Sáu 17/2/2023 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi ngày mới, thứ Sáu 17/2/2023 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất.

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