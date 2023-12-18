Đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023, 3 con giáp Tương Hại, làm gì cũng dễ thất bại, tài lộc không thông, khó thành công

Tâm linh - Tử vi 18/12/2023 08:00

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023. Vận trình tài lộc đi xuống, cuộc sống khó khăn vay quanh, tiền tài hao tổn.

 

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023, vận gặp Tương Hại, dù là ngày cuối tuần nhưng Ngọ vẫn bị dính líu nhiều rắc rối xuất phát từ công việc. Nhiều chuyện thị phi ở nơi làm việc sắp bùng nổ, những lời đồn đoán sai sự thực có thể gây bất lợi cho bạn trong tuần tới.

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023, 3 con giáp Tương Hại, làm gì cũng dễ thất bại, tài lộc không thông, khó thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thiên Quan tác động khiến Ngọ trở nên ngang ngược, cố chấp, nhất là những bạn trẻ. Bạn dễ làm mất lòng bạn bè hoặc gây ấn tượng xấu trong những mối quan hệ xã giao. Nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, đừng mải vui mà nói lời thiếu suy nghĩ kẻo tới lúc họa ập đến mới tỉnh ra thì đã muộn.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023, điềm báo họa phá tài đang đến rất gần với tuổi Thân. Tốt nhất bản mệnh nên thận trọng trong việc đầu tư kinh doanh. Đừng vì tham cái lợi trước mắt mà dạ cả tin nghe theo lời người khác, đến lúc mất tiền có hối hận cũng đã muộn rồi.

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023, 3 con giáp Tương Hại, làm gì cũng dễ thất bại, tài lộc không thông, khó thành công - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Thân cũng nên chú ý đến sức khỏe của mình. Những dấu hiệu báo bệnh có thể sẽ tới một phần do thời tiết, một phần do thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh của con giáp này. Bản mệnh hãy thay đổi những thói quen xấu như uống nhiều chất kích thích, thức khuya và lười tập luyện thể thao.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023, tuổi Hợi gặp phải nhiều khó khăn trong sự nghiệp. Bản mệnh dễ vướng phải cái bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn, vì vậy phải luôn nhắc nhở mình cẩn thận hành sự, dù là trong công việc quen thuộc đi. Con giáp này cũng nên hạn chế giao du, tiếp xúc với những người quyền cao chức trọng trong ngày hôm nay nếu không muốn bị gây khó dễ. 

Đúng ngày mai, thứ Ba 19/12/2023, 3 con giáp Tương Hại, làm gì cũng dễ thất bại, tài lộc không thông, khó thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày này, người mang thai không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông phía trong nhà bếp, bếp, phòng giã gạo và mình ở. Bởi việc làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Ba ngày 12/12/2023. Khi mọi khó khăn kéo đến cùng một lúc khiến bản mệnh khó có thể chống đỡ được.

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