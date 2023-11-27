Đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023, 3 con giáp VƯỚNG HỌA TIỂU NHÂN, làm ăn lao dốc, cuộc sống khó khăn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 07:41

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023 khi bị tiểu nhân quấy phá khiến công việc và cuộc sống gặp nhiều buồn phiền.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023, Tương Xung ngăn trở, người tuổi Mão thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung, nếu không nóng nảy, bốc đồng thì cũng ham vui, không muốn làm việc. Chính vì vậy, hôm nay, bạn có thể không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023, 3 con giáp VƯỚNG HỌA TIỂU NHÂN, làm ăn lao dốc, cuộc sống khó khăn, tình duyên buồn phiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí, những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời xúi giục của người xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Con giáp này cần học cách đánh giá vấn đề toàn diện hơn, chớ nên ngây thơ tin theo lời nói một chiều của người khác.

Trong thời gian này, người còn độc thân không quá quan tâm đến chuyện tình cảm bởi bạn thích dành thời gian cho các kế hoạch cá nhân hơn. Dù người khác có chủ động tiếp cận, bạn cũng sẽ tìm cách từ chối dứt khoát.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023, hung tinh tác động không nhỏ đến công việc của tuổi Tỵ, tiểu nhân tìm cách hãm hại khiến cho con giáp này không thể nào hoàn thành được công việc đúng như thời hạn. Điều đó khiến tâm trạng của bản mệnh sụt giảm nghiêm trọng.

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023, 3 con giáp VƯỚNG HỌA TIỂU NHÂN, làm ăn lao dốc, cuộc sống khó khăn, tình duyên buồn phiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ chẳng còn cảm thấy hứng thú với công việc khi mà bao nhiêu công sức mình bỏ ra cuối cùng cũng thành công cốc. Chán nản càng khiến cho con giáp này có xu hướng buông xuôi, chểnh mảng và có thể cấp trên đang không hài về những biểu hiện này.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023, cục diện Tương Xung tác động khiến cho người tuổi Tuất khó tránh khỏi những cuộc xung đột mâu thuẫn trong ngày hôm nay. Bất đồng quan điểm giữa bạn và mọi người xung quanh khiến cho vấn đề chẳng thể giải quyết lại còn chồng chất thêm lên.

Đúng ngày mai, thứ Ba 28/11/2023, 3 con giáp VƯỚNG HỌA TIỂU NHÂN, làm ăn lao dốc, cuộc sống khó khăn, tình duyên buồn phiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình sức khỏe của con giáp này cũng không mấy tích cực. Những dấu hiệu cảnh báo vẫn liên tiếp xuất hiện sau một khoảng thời gian dài bạn bỏ bê thiếu quan tâm đến bản thân. Hãy mau chóng điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt ăn uống và đi thăm khám trước khi bệnh tật tìm đến với bạn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/11/2023, 3 con giáp xui tận mạng, đang giàu sang bỗng chốc tiêu tan, hao tiền tốn của

Đúng ngày mai, thứ Ba 21/11/2023, 3 con giáp xui tận mạng, đang giàu sang bỗng chốc tiêu tan, hao tiền tốn của

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vây quanh, khó khăn tìm đến vào đúng ngày mai, thứ Ba 21/11/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp đúng ngày mai tử vi con giáp thứ 3 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 29 phút trước
Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Tạ Đình Phong lần đầu chia sẻ về những năm tháng mất ngủ vì lo âu

Sao quốc tế 32 phút trước
Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Thay hành lá khi rán trứng bằng 4 loại rau này cơ thể nhận về công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 36 phút trước
Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Lưu Diệc Phi xuất hiện với vóc dáng gây nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Xã hội 1 giờ 20 phút trước
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Xã hội 1 giờ 28 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Tỉnh Bách Nhiên lần đầu tiết lộ lý do không thể tùy ý cắt tóc

Sao quốc tế 1 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trong ngày Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp này tránh được điềm xui ngoạn mục, gặt hái tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình duyên thăng hoa

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (20/9-21/9/2026), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp thích nghi với thời cuộc, thoát khỏi khống chế của hung tinh, tiền đồ trở nên bằng phẳng, giàu có nhanh bất ngờ

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận