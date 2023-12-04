Đúng ngày mai, thứ Ba 5/12/2023, 3 con giáp cục diện Tương Phá, mất lộc Thần Tài, làm gì cũng không thành, thiếu thốn tiền bạc

Đúng ngày mai, thứ Ba 5/12/2023, người tuổi Sửu phải chịu tác động xấu của cục diện Tương Phá, người tuổi Sửu quá vội vàng thể hiện tài năng của bản thân, vì thế mà bạn rơi vào cảnh "múa rìu qua mắt thợ", khiến nhiều người ngứa mắt, thậm chí chê cười.

Phương diện làm ăn cũng chưa thu được kết quả khả quan bởi bạn thường đưa ra quyết định quá vội vàng, để lỡ cơ hội phù hợp hơn với mình ở phía sau. Thiệt hại bạn phải chịu trong ngày hôm nay chính là 1 bài học kinh nghiệm đắt giá của bạn.

Đúng ngày mai, thứ Ba 5/12/2023, vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn đối mặt với nhiều trở ngại. Con giáp này không thể hiểu được tại sao kẻ tiểu nhân lại cố tình nhắm vào mình để lợi dụng. Bản mệnh vốn cả nể, chẳng muốn từ chối nên chấp nhận lời đề nghị mà không biết đang tự hại mình.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh dễ vướng phải họa thị phi khi mà bao nhiêu công sức bỏ ra đều bị kẻ tiểu nhân nẫng tay trên mà lấy mất. Trong khi đó, bao nhiêu tiếng xấu thì tuổi Thìn phải đứng ra gánh hết, oan ức chẳng ai hay. Cũng may con giáp này có hậu phương vững chắc, luôn tin tưởng và ủng hộ nên bớt phần căng thẳng trước những biến cố dồn dập.

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, thứ Ba 5/12/2023, tuổi Tuất gặp phải nhiều vấn đề xảy ra liên tiếp. Có lẽ bản mệnh cần phải bình tĩnh lại để có thể đánh giá vấn đề thấu đáo hơn, từ đó tìm ra cách thích hợp để khắc phục khó khăn trước mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu mắc phải lỗi sai trong ngày này, tuổi Tuất cũng nên chủ động dũng cảm nhận lỗi. Việc thừa nhận lỗi sai không khiến bản mệnh trở nên yếu kém mà chỉ khiến mọi người thêm tôn trọng và sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh. Người làm lãnh đạo cần phải hạ cái tôi cá nhân xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt rõ ràng và chính xác hơn. Đừng cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt bản chất của mọi vấn đề, đôi khi, những người cấp dưới lại nhìn ra những việc bản mệnh không nhận ra.

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