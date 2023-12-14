Đúng ngày 15/12, cây kim tiền nở hoa: 3 con giáp lấy lại uy quyền, tiền bạc không lo, khó khăn có quý nhân giúp đỡ

Tử vi ngày 15/12/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tận tâm với công việc bạn yêu thích.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc không tránh khỏi những so sánh, cố gắng giữ mình lạc quan.

Tài lộc: Cẩn thận lời ăn tiếng nói hằng ngày, hoạ mất mát có thể đến hôm nay.

Sức khoẻ: Không ăn được rau xanh, da thường nổi mụn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là con giáp khôn ngoan, cực kỳ có bản lĩnh và có gan làm giàu. Những người tuổi Tuất dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn thì từ ngưỡng 30 trở đi, Tuất cũng sẽ vươn lên làm đại gia, giàu nứt đố đổ vách khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Đúng thời gian này, vận may của tuổi Tuất sẽ thay đổi bất ngờ. Cụ thể, những ngày hoàng kim tươi đẹp đang chờ phía trước, chỉ cần tuổi Tuất dũng cảm tiến lên và phát huy mọi thế mạnh của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi, sự nghiệp không những ổn định và tiền bạc cũng dư dả, dự kiến không mua được nhà xe thì ít nhất tài khoản cũng lên đến con số cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 15/12/2023, cảnh báo tuổi Mão về sự xuất hiện của những người bản mệnh không mong muốn. Tin đồn vô căn cứ còn có thể làm tổn thương danh dự và uy tín của con giáp này trong mắt các đồng nghiệp và cấp trên.

Dù tuổi Mão đã cố gắng hết sức để thực hiện nhiệm vụ của mình, nhưng kẻ tiểu nhân vẫn không ngừng tìm cách để làm trở ngại cho bản mệnh trong việc đạt được thành công. Trong mọi tình huống, tuổi Mão cần duy trì sự bình tĩnh và sự tỉnh táo để xử lý.

Với công việc ngày càng bận rộn, thời gian của tuổi Mão dường như không còn đủ để chăm sóc đến mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, quan trọng là con giáp này cần nỗ lực duy trì liên lạc với người đặc biệt của mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.