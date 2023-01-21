Đúng mùng 1 Tết, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC lớn, vận đỏ như son, lộc lá tưng bừng, năm mới phát tài

Tâm linh - Tử vi 21/01/2023 06:44

Vào ngày đầu tiên của năm mới, những con giáp này đón vận trình hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Tuổi Tỵ

Đúng mùng 1 Tết, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC lớn, vận đỏ như son, lộc lá tưng bừng, năm mới phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có nhiều ưu điểm như tích cực, lạc quan, có chí tiến thủ, nỗ lực phấn đấu, không ngại khó khăn và tạo nên những mối nhân duyên tốt đẹp. Trong công việc hay cuộc sống, con giáp này đều kết giao được nhiều bạn bè và mọi người luôn yêu mến. Người tuổi Tý cũng luôn có sự tính toán linh hoạt với vấn đề tiền bạc. 

Tử vi dự báo rằng đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023, tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào, nhiều tin vui bất ngờ gõ cửa.

Trong năm mới, nhờ làm việc chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, người tuổi Tỵ dù làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có thể gặt hái được thành công. Tới cuối năm, tuổi Tỵ sẽ đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, tiền của dồi dào.

Tuổi Dậu

Đúng mùng 1 Tết, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC lớn, vận đỏ như son, lộc lá tưng bừng, năm mới phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu khôn ngoan, có năng lực. Trước khi làm việc gì, con giáp này đều có tính toán từng đường đi nước bước. Bản mệnh cũng là người giỏi giao tiếp, biết cách giữ các mối quan hệ tốt nên luôn được mọi người yêu quý.

Tử vi dự báo rằng đúng mùng 1 Tết, tuổi Dậu phất lên như diều gặp gió, đón nhận nhiều tin vui.

Trong năm mới, con giáp này có thể nhận được nhiều cơ hội phát triển. Bản mệnh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chớp cơ hội nào. Khi dồn tâm sức cho công việc, tuổi Dậu có thể thành công rực rỡ hơn là làm 3-4 việc cùng một lúc. Bản mệnh có thể kiếm được nhiều tiên nhưng cũng cần chú ý chi tiêu hợp lý, tránh vung tay quá trán. Ngoài ra, con giáp này có thể đón nhận thêm nhiều tin vui trong gia đình. Đây chính là động lực để tuổi Dậu phấn đấu.

Tuổi Sửu

Đúng mùng 1 Tết, 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC lớn, vận đỏ như son, lộc lá tưng bừng, năm mới phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu cởi mở, trượng nghĩa, vô cùng nhiệt tình với mọi người xung quanh. Đây cũng là con giáp giỏi giao tiếp, thích kết bạn nên sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi cho cuộc sống, công việc, thu nhập, tình cảm.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng đặc biệt thông minh, con giáp này không lười biếng như nhiều người nghĩ mà luôn âm thầm phấn đấu. Với tài năng đầu tư tài chính, việc trở nên giàu có là điều dễ dàng đến với con giáp này.

Ngay từ ngày mùng 1 tết Quý Mão, thần may mắn đã mỉm cười, ưu ái với người tuổi Sửu. Con giáp này trong năm làm đâu thắng đó, đi đến đâu cũng thu được tiền bạc. Người tuổi Sửu gặp được mối nhân duyên tốt lành, mang lại sự thăng tiến trong công việc cũng như sự thịnh vượng về tài chính và hạnh phúc trong tình cảm. Con giáp này nên chú tâm phân tích các cơ hội để sau này không hối tiếc. 

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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