Đúng 0h đêm Giao thừa, đặt những vật nhỏ này ở gầm giường sẽ cầu được ước thấy, bình an, hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 22:16

Các chuyên gia phong thủy tiết lộ, đúng đêm giao thừa gia chủ đặt 3 vật dưới gối, của cải sẽ tự tìm đến, năm mới hứa hẹn làm ăn thắng lợi to.

Đêm Giao thừa là thời khắc thiêng liêng mà mọi người đều muốn ước nguyện những điều tốt đẹp nhất cho mình và gia đình. Dân gian có những phong tục để mọi người chuyển lời cầu nguyện, mong ước tốt đẹp.

Đúc kết kinh nghiệm qua thời gian, người xưa cũng truyền nhau quan niệm: "Đặt 3 vật dưới gối đúng đêm giao thừa, của cải tìm đến". Theo người xưa, nếu đặt 3 vật này dưới gối thì bạn sẽ có cơ hội phát tài, phú quý.

Vậy 3 vật đó là vật gì? Sự giàu có có thực sự đến dễ dàng như vậy? Tuy không đúng hết nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng tương đối có ý nghĩa.

1. Đồng tiền xu

Đúng 0h đêm Giao thừa, đặt những vật nhỏ này ở gầm giường sẽ cầu được ước thấy, bình an, hưng thịnh - Ảnh 1

Người xưa thường có quan niệm đặt tiền đồng hoặc tiền xu dưới gối để cầu may mắn. Hoặc một số người khi làm móng nhà sẽ đặt tiền xu ở 4 góc nhà để xua đuổi tà ma, mang lại điềm lành cho ngôi nhà.

Quan niệm đặt tiền xu dưới gối có ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn. Về số lượng tiền xu đặt dưới gối, có người đặt 6, có người đặt 8, có người lại đặt 16.

Trong văn hóa phương Đông, số 8 tượng trưng cho sự thịnh vượng. Theo tiếng Hoa, số 8 đọc là bát, nếu đọc chệch đi sẽ thành "phát" với ý nghĩa phát đạt, giàu sang. Người Nhật cho rằng, số 8 là con số may mắn vì có phần dưới phình ra thể hiện sự sung túc.

Theo cách phát âm trong từ ngữ Hán Việt, số 6 được đọc là "lục", nói lái là "lộc". Ý nghĩa số 6 trong phong thủy chính là ngụ ý ám chỉ sự may mắn, tài lộc hay những năng lượng tích cực để giúp người sở hữu chúng có được đời sống no đủ và thịnh vượng hơn. Số 16 cũng có ý nghĩa tương tự.

Đặt 6 hay 8 đồng xu dưới gối ý nghĩa về sự suôn sẻ, trôi chảy. Do đó, bằng cách đặt đồng xu dưới gối, bạn muốn thu hút nhiều tài lộc hơn.

2. Ngọc bích

Đúng 0h đêm Giao thừa, đặt những vật nhỏ này ở gầm giường sẽ cầu được ước thấy, bình an, hưng thịnh - Ảnh 2

Người xưa còn thích đặt ngọc bích dưới gối. Có thể là miếng ngọc bích nhưng cũng có thể là những vật trang sức như dây chuyền, hoa tai...

Trong phong thủy, ngọc bích có chức năng chống lại tà ác. Đồng thời, ngọc bích cũng là biểu tượng của sự cao quý. Trong quá khứ, chỉ có vua chúa, quan lại, quý tộc mới có nhiều đố trang sức bằng ngọc.

Thực tế, ngọc bích là một loại quặng tự nhiên, hấp thu tinh khí của trời đất, được coi là có linh tính nhất định.

Nếu bạn đặt ngọc bích dưới gối và ngủ trên đó, ngọc bích sẽ hấp thụ những cảm xúc tiêu cực và giải phóng năng lượng tích cực.

Trong trường hợp này, đối với người kinh doanh, việc loại bỏ năng lực tiêu cực, đón năng lực tích cực sẽ rất tốt cho việc làm ăn, giúp việc làm ăn thuận lợi, phát đạt, phú quý sẽ tự nhiên đến.

3. Hạt đậu đỏ

Đúng 0h đêm Giao thừa, đặt những vật nhỏ này ở gầm giường sẽ cầu được ước thấy, bình an, hưng thịnh - Ảnh 3

Năm mới này, nếu muốn thử đổi vận, hãy tìm và đặt đậu đỏ xuống dưới gối. Các nhà phong thủy cho rằng đậu đỏ có màu của sự may mắn. Cho nên việc đặt đậu đỏ bên cạnh mình khi năm mới vừa đến sẽ tượng trưng cho việc “rước” thêm tài lộc vào nhà, đẩy lui đi mọi điều xui xẻo, buồn phiền.

Hoặc trong đêm giao thừa, bạn hãy lấy vài hạt đậu đỏ cất vào túi, nam là 7, còn nữ là 9 hạt. Sang năm mới đậu đỏ sẽ giúp “hóa hung thành cát”, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió, tình duyên vào “ầm ầm”, công việc đều thuận lợi.

3.1. Cách dùng đậu đỏ bỏ xuống gối gọi tài lộc

Chuẩn bị:

Khoảng một nắm hạt đậu đỏ căng mẩy, không bị sứt mẻ

Túi gấm màu đỏ có dây gút

Thực hiện:

Bạn cho những hạt đậu đỏ vào túi gấm, nếu là nam giới thì cho vào 7 hạt, nếu là nữ giới thì cho vào 9 hạt. Sau đó, gút dây lại và đặt túi gấm này dưới gối ngủ của mình. Cứ cách một tuần bạn lại thay mới đậu một lần.

 

Như người xưa dặn: "Đặt 3 thứ dưới gối, của cải tự nhiên đến" thì 3 vật này đều có ý nghĩa nhất định

Nhưng cuộc sống hiện nay, trừ cây kéo thì rất ít người có tiền xu hay ngọc bích. Vật mà con người hiện đại thường đặt dưới gối hiện nay chính là điện thoại.

Cũng ít người cho rằng điều này là đúng. Vì mọi người đều hiểu rằng, chỉ đặt 3 vật phẩm này dưới gối thì khó mà có được tiền tài. Nếu bạn không làm việc chăm chỉ, đặt bất cứ điều gì cũng vô ích mà thôi.

Tuy nhiên, câu nói này của người xưa vẫn được truyền lại và tồn tạ là có lý do của nó. Nó đúng hơn là một kiểu an ủi tâm lý hay một kiểu nuôi dưỡng tinh thần, khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nhưng điều này chỉ mang ý nghĩa tham khảo, còn tất cả sự giàu có đều phụ thuộc vào sự chăm chỉ và thực lực của chính bạn.

Năm mới sắp sang, bạn cầu mong điều gì, đã có món đồ nào để bạn đặt dưới gối chưa?

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà cửa tâm linh

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