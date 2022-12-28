Đúng hôm nay, thứ Tư (28/12/2022), phát tài phát lộc, 3 con giáp hết khó hết khổ, công danh xuôi thuận, đầu tháng "ngậm đắng nuốt cay", cuối tháng hưởng lộc phú

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 15:07

Tử vi dự báo hôm nay, thứ Tư (28/12/2022), 3 con giáp này phát tài phát lộc, hết khó hết khổ, công danh xuôi thuận, cuối tháng hưởng lộc phú quý.

Tuổi Sửu

Tử vi học chỉ rõ, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Họ sống thực tế, nỗ lực không ngừng để ngày càng thành công, sống dư dả đủ đầy. Vậy nên, dẫu xuất thân bần hàn nhưng Sửu vẫn tự làm đại gia của chính mình, có của ăn của để chất đống. Đúng hôm nay, thứ Tư (28/12/2022),  đời Sửu sẽ sang trang mới. Làm đâu thắng đó, làm chơi hưởng thật, sung sướng như tiên chính là may mắn trời ban cho Sửu.

Đúng hôm nay, thứ Tư (28/12/2022), phát tài phát lộc, 3 con giáp hết khó hết khổ, công danh xuôi thuận, đầu tháng 'ngậm đắng nuốt cay', cuối tháng hưởng lộc phú - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp mạnh mẽ, nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm. Dù trong cuộc sống hay công việc họ cũng thể hiện được mình là người có trách nhiệm. Thìn nói được, làm được tuy hơi thực dụng nhưng làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng. Các mối quan hệ của Thìn phát triển tốt đẹp, có nhiều người yêu quý. Mỗi khi gặp khó khăn Thìn lại có quý nhân xuất hiện giúp đỡ.

Đúng hôm nay, thứ Tư (28/12/2022), phát tài phát lộc, 3 con giáp hết khó hết khổ, công danh xuôi thuận, đầu tháng 'ngậm đắng nuốt cay', cuối tháng hưởng lộc phú - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay, thứ Tư (28/12/2022),  tài vận của Thìn liên tục tăng cao, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Với người làm công ăn lương sẽ có sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức. Với những thành tích mà Thìn đạt được, họ được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh có thể chốt lời đơn hàng hoặc ký được những hợp đồng quan trọng.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Năm 2022 này sẽ là năm tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt.

Đúng hôm nay, thứ Tư (28/12/2022), phát tài phát lộc, 3 con giáp hết khó hết khổ, công danh xuôi thuận, đầu tháng 'ngậm đắng nuốt cay', cuối tháng hưởng lộc phú - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 28/12/2022 sắp tới, tuổi Dậu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn lớn để làm ăn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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