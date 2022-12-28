Sau hôm nay ngày (28/12), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, trúng số độc đắc giàu to từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, may mắn hơn người, làm đâu trúng đó cuộc sống lên hương, thịnh vượng cát tường

Tâm linh - Tử vi 28/12/2022 14:43

Tử vi dự báo sau hôm nay ngày (28/12), 3 con giáp này may mắn hơn người, làm đâu trúng đó cuộc sống lên hương, thịnh vượng cát tường

Tuổi Tỵ

Trời sinh người tuổi Tỵ dù là đàn ông hay phụ nữ đều thông minh, tinh tế và có gan làm giàu. Nếu người khác thấy khó khăn mà chùn bước, thấy thất bại mà bỏ cuộc thì Tỵ vẫn ngoan cường tiến về phía trước, chinh phục đỉnh cao danh vọng.

Sau hôm nay ngày (28/12), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, trúng số độc đắc giàu to từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, may mắn hơn người, làm đâu trúng đó cuộc sống lên hương, thịnh vượng cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết sau hôm nay ngày (28/12), dù vất vả, cơ cực đến mấy Tỵ cũng đừng lo sợ bởi trong thời gian tới bạn sẽ được thần tài chiếu cố nồng hậu, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tỵ cũng có thu nhập tăng đột biến, phải thức trắng đêm để đếm tiền mới xuể.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi hiền lành, phúc hậu, cư xử nhã nhặn và thường xuyên giúp đỡ người khác. Con giáp này cũng giàu lòng trắc ẩn, dễ đồng cảm với những người xung quanh mình. Vì vậy mà Mùi được nhiều người yêu quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Sau hôm nay ngày (28/12), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, trúng số độc đắc giàu to từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, may mắn hơn người, làm đâu trúng đó cuộc sống lên hương, thịnh vượng cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm nay ngày (28/12), Mùi có quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Thời gian này Mùi có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Nhờ vậy mà Mùi có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Người làm ăn buôn bán khá thuận buồm xuôi gió. Nếu làm ăn xa sẽ mang về thành quả lớn. Vậy nên nếu có cơ hội Mùi không nên bỏ lỡ.

Tuổi Thìn

Cuộc sống tuổi Thìn thành công là nhờ họ biết mỉm cười với những khó khăn xung quanh mình, bên cạnh đó lại không ngừng nỗ lực, cố gắng và hy vọng vào tương lai tươi sáng.

Tử vi ngày 28/12 này vốn là một năm có nhiều thay đổi bất ngờ với tuổi Thìn, từ những tháng đầu năm họ vẫn còn gặp vô vàn khó khăn, nhưng bước vào sau hôm nay ngày (28/12), cuộc sống sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Từ giờ trở đi, thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ cần tiếp tục nỗ lực và cố gắng thì cuối năm đổi nhà mua xe, thậm chí là có thêm của ăn của để là chuyện tất nhiên.

Sau hôm nay ngày (28/12), 3 con giáp ăn lộc Thần Tài, trúng số độc đắc giàu to từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, may mắn hơn người, làm đâu trúng đó cuộc sống lên hương, thịnh vượng cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Tư ngày 28/12/2022, Thần Tài độ mạng, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày, đại phú đại quý, vận đỏ như son, đếm tiền mỏi tay khiến ai cũng phát hờn vì ghen tỵ

Tử vi thứ Tư ngày 28/12/2022, Thần Tài độ mạng, 3 con giáp trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày, đại phú đại quý, vận đỏ như son, đếm tiền mỏi tay khiến ai cũng phát hờn vì ghen tỵ

Tử vi dự báo thứ Tư ngày 28/12/2022, 3 con giáp này đại phú đại quý, vận đỏ như son, đếm tiền mỏi tay khiến ai cũng phát hờn vì ghen tỵ

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Tâm linh tử vi Tử vi hôm nay Tử vi ngày 28/12 tử vi ngày 28/12/2022 3 con giáp trúng số độc đắc

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 50 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 50 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 20 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 50 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 20 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Sau hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân