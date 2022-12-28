Hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022, Thần May mắn chỉ lối đến kho vàng, 3 con giáp giàu sụ cuối năm 2022, tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc, tài lộc bung cửa, trúng số giàu to

Tử vi dự báo hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022, người tuổi Dậu đi đến đâu sẽ gặp may đến đó. Không chỉ được thăng chức, tăng lương mà công việc kinh doanh dù là nghề tay trái cũng mang đến cho bạn những khoản thu đáng kinh ngạc. Trong tháng này, bạn có thể sẽ trúng số nên đừng ngại thử vận may của mình. Với tính cách thật thà, lương thiện, bạn sẽ gặp được nhiều quý nhận và nhận được những cơ hội tốt trong công việc và cả trong chuyện tình cảm.

Có tham vọng, khát khao thăng tiến trong sự nghiệp nên trong thời gian tới người tuổi Thìn sẽ bước lên bục vinh quanh, công thành danh toại. Số trời đã định, chỉ cần nắm chắc vận may Thìn sẽ giàu nhanh hơn cả trúng số, đổi đời trong chớp mắt. Tử vi ngày 28/12/2022, Thần tài đeo bám không buông nên Thìn cứ bước chân phải là lộc lá theo chân, bước chân trái tiền lại chui vào túi, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay, thứ Tư ngày 28 tháng 12 năm 2022 cho biết do có hồng loan nhập mệnh, nên cho dù là người nữ hay nam tuổi Dần đều có những cơ hội tốt đẹp nhất trong tình cảm, thậm chí sẽ có tin vui về kết hôn.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, người tuổi Dần tư duy linh hoạt, tính cách thẳng thắn, có chí tiến thủ cao nên từ tháng 12/2022 đến tháng 1/2023, con giáp này càng làm càng thành công, càng cố gắng nỗ lực càng thu về không ít tiền bạc, của cải.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm