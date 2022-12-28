Tử vi thứ Năm 29/12/2022, thoát cảnh túng thiếu, 3 con giáp nổ tài nổ lộc, quý nhân tương trợ, vận đỏ hơn son, giàu lên phơi phới, tiền đẻ ra tiền, nạp tài tới tấp, đụng phải mỏ vàng, ngồi chơi hốt bạc

Theo tử vi 12 con giáp, vận may của người tuổi Dậu năm nay có thể nói là dẫn đầu. Với sự phát triển không ngừng, tuổi Dậu có thể đạt được những bước tiến nhảy vọt về kinh tế, cải thiện điều kiện sống.

Tử vi dự báo thứ Năm 29/12/2022, người tuổi Dậu đã gặp nhiều khó khăn nhưng chỉ trong nửa đầu năm 2022 họ đã có thể giải quyết. Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn chuyển từ nghèo thành giàu, hoàn cảnh gia đình được cải thiện. Mọi thứ đang dần thay đổi đặc biệt qua ngày Tết Đoan Ngọ, tuổi Dậu sẽ thấy được sự khác biệt tích cực này.

Tuổi Hợi đón nhân nhiều tin vui sự nghiệp khi bước sang ngày mới, vượt qua được bão tố khẳng định bản thân, trong tập thể bạn nắm giữ một vai trò cần thiết. Tuy nhiên một vài khó khăn vẫn sẽ có thể kéo đến nhưng chỉ cần bạn đi qua thì nấc thang tiến bước tương lai thu ngắn nhiều phần. Rất có thể, cấp trên sẽ cất nhắc bạn lên một vị trí cao hơn, không để tài năng của bạn bị uổng phí.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai thứ Năm 29/12/2022, điều này chứng tỏ bạn sẽ được chạm tay vào mức lương đáng mơ ước, bạn sẽ không chỉ dư dả trong khoảng thời gian ngắn mà sẽ cải thiện được mức sống của mình từ nay về sau. Tài lộc càng về cuối năm lại càng nở rộ như hoa mùa xuân, những ai theo nghiệp kinh doanh lại càng phát triển rực rỡ. Đây là lúc bạn nên tính đến chuyện thay đổi hình thức kinh doanh hay quy mô kinh doanh lớn hơn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão giỏi quan sát thái độ của mọi người xung quanh lại có đầu óc thông minh hơn người. Thêm nữa, họ có tính cách quyết đoán, dứt khoát nên một khi đã quyết tâm thì khó có ai bì kịp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 29/12/2022, trở đi vận thế của Mão đi lên, thăng quan phát tài. Người tuổi Mão không cần phải lo lắng về cơm áo gạo tiền và lo lắng về tiền bạc, tài chính như năm trước nữa. Mão đã có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống.

(*) Thông tin chỉ có tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.