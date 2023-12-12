Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023, 3 con giáp ngủ quên trên chiến thắng, khó khăn nối tiếp khó khăn, tình duyên lận đận

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 03:10

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo liên tiếp gặp chuyện buồn vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023. Do bản mệnh đã ngủ quên trên chiến thắng, lơ là cảnh giác để tiểu nhân hãm hại.

 

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023, Tương Phá lâm vận nhắc nhở những bạn tuổi Sửu nên cẩn thận với đối thủ làm ăn kẻo người ta đặt điều lật đổ bạn. Ngày này không thích hợp cho việc mở hàng, khai trương hay xuất kho, tính toán sổ sách quan trọng, ký hợp đồng vì khả năng cao bạn sẽ gặp nhiều vấn đề khó xử lý.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023, 3 con giáp ngủ quên trên chiến thắng, khó khăn nối tiếp khó khăn, tình duyên lận đận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng điều đáng nói nhất trong ngày đó là Sửu hơi tiêu cực trong tình yêu, hay ép buộc nửa kia quá đáng và ghen tuông vớ vẩn. Ngày này tránh tranh cãi với người thân vì người phải chịu tổn thương nhiều nhất chính là bạn.

Con giáp tuổi Mão

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023, tuổi Mão có điềm báo thị phi vây quanh, tranh chấp lợi ích ngày càng căng thẳng không thể ngồi yên làm việc của mình. Nếu không đủ cảnh giác để tự bảo vệ bản thân, bản mệnh có thể sẽ gặp rất nhiều bất lợi. Việc làm ăn của tuổi Mão cũng gặp khó khăn, tiền bạc rất dễ bị thất thoát. Có nhiều chuyện không rõ nguyên nhân bất ngờ xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp, đành nhìn tiền bạc ra đi mất.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023, 3 con giáp ngủ quên trên chiến thắng, khó khăn nối tiếp khó khăn, tình duyên lận đận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thêm vào đó, mối quan hệ tình cảm vợ chồng con giáp này cũng xuất hiện nhiều rạn nứt. Bất đồng giữa bản mệnh và bạn đời đến từ nhiều phía, song hãy tin tưởng vào đối phương thì mới tránh được nguy cơ đổ vỡ đang đến rất gần.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023, người tuổi Tỵ bị hung vận cản trở nên dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng được như mong đợi. Con giáp này cần xem lại cách thức làm việc, có thể bản thân đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người xung quanh.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 12/12/2023, 3 con giáp ngủ quên trên chiến thắng, khó khăn nối tiếp khó khăn, tình duyên lận đận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Tỵ sẽ thấy một chút muộn phiền vì chuyện tình yêu không được suôn sẻ như ý. Hết công việc lại tới tình cảm gặp nhiều rắc rối, con giáp này cảm thấy vô cùng chán chường, mệt mỏi. Đối phương không thông cảm cho những áp lực mà Tuổi Tỵ đang phải trải qua. Hai bạn cần một khoảng lặng để cả hai có thể suy nghĩ thấu đáo hơn.

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Xin chia buồn với 3 con giáp cục diện Tương Phá vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 5/12/2023. Trong thời gian này, hãy cố gắng vượt qua những khó khăn, rồi may mắn sẽ đến.

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