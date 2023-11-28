Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/11/2023, 3 con giáp vận xui gõ cửa, Kiếp Tài vây quanh, công việc và tình duyên gặp nhiều buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/11/2023, Dần Tỵ Tương Hại, vận trình của tuổi Tỵ nhiều biến động bất lợi. Công việc lúc thăng lúc trầm, nhiều việc tưởng làm gần xong chỉ đợi kết quả bỗng phát sinh sự cố khiến bạn tốn công sức để khắc phục lại từ đầu. Dù bản mệnh đã rất cố gắng, vất vả ngược xuôi nhưng thành quả thu về không đáng kể.

Hung tinh Thiên Quan còn cho thấy vận tài lộc không lý tưởng, con giáp này gặp nhiều khó khăn trong việc cải thiện thu nhập. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán có dấu hiệu làm ăn trì trệ, có thể còn bị thâm hụt vốn. Lúc này bạn cần kiên trì tìm ra nguyên nhân và hướng khắc phục, hóa hung thành cát, hạn chế mở rộng quy mô.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/11/2023, hung tinh tác động nên tuổi Ngọ rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra thay vì im lặng, tuổi Ngọ cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Con giáp tuổi Thân

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/11/2023, Tỷ Kiên nhắc nhở tuổi Thân cẩn thận với mấy trò tiểu nhân trong công việc, đầy người đang ghen ăn tức ở với bạn. Khi kinh doanh bạn cũng nên hạn chế nể mặt khách quen, có ngày trở tay không kịp vì mánh khóe của kẻ gian.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng đang tụt dốc do Tương Xung lâm vận. Thân có điềm báo hao tài tốn của, bạn nên cẩn thận hơn trong việc bảo quản tài sản khi đi ra ngoài. Buôn bán hạn chế cho khách nợ trong thời gian tới kẻo đến mấy năm sau vẫn không đòi được nợ.

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