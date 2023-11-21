Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, 3 con giáp vận đen đeo bám, tài lộc không thông, tiền tài thiếu kém, thị phi vây quanh

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, Tỷ Kiên giáng họa nên Tý phải hứng nhiều thị phi và hay vướng phải những chuyện lùm xùm vốn không phải của mình. Nhiều người cảm thấy những cố gắng của bản thân trong thời gian qua là vô ích và bạn không có động lực để cống hiến cho công việc hiện tại.

Về tình cảm, con giáp này nên tôn trọng ý kiến của đối phương, đừng ép họ phải làm theo ý của bạn. Một số người nhẹ dạ cả tin dễ mắc phải những chiêu trò bịp bợm lừa lọc của người ngoài, không thân thiết nhưng cứ phải nói xấu nhau đến cùng.

Tương Hại cho biết Tý chi tiêu bốc đồng khiến túi tiền của bạn hao hụt đi trông thấy, bạn nên học cách quản lý chi tiêu. Nhiều người có đồng lương vốn đã thấp lại vấp phải nhiều chuyện cần đến tiền nên chưa cuối tháng đã cháy túi, muốn mua cái gì cũng phải cân đo đong đếm.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và được cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn. Có nguy cơ xuất hiện những kẻ tiểu nhân, chờ đợi sơ hở và sai lầm của bản mệnh để tận dụng và tấn công, gây tổn thương cho uy tín của bản mệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Những thách thức và áp lực tích tụ có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của tuổi Ngọ. Con giáp này có thể trải qua cảm giác mệt mỏi và buồn bã. Tuy nhiên, để vượt qua những khó khăn này, quan trọng nhất là phải giữ tinh thần tỉnh táo và đề phòng mỗi quyết định của mình.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, Mộc khắc Thổ là dấu hiệu báo trước về những khía cạnh không thuận lợi trong mối quan hệ của những người thuộc tuổi Thìn. Cặp đôi cần phải cẩn trọng trước nguy cơ xuất hiện người thứ ba có thể đe dọa hạnh phúc của họ.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn đang nảy sinh giữa bạn và đối tác, việc giảm bớt cái tôi và tích cực hòa giải là quan trọng. Tránh để kiêu ngạo cá nhân tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bên.

Tác động không lợi từ Tỷ Kiên cũng là một yếu tố đáng chú ý đối với người thuộc tuổi Thìn. Với tính cách thường tự lập, khi gặp khó khăn, họ có thể phải đối mặt với những thách thức một mình, do không có sự hỗ trợ từ xung quanh.

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