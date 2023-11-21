Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, 3 con giáp vận đen đeo bám, tài lộc không thông, tiền tài thiếu kém, thị phi vây quanh

Tâm linh - Tử vi 21/11/2023 02:09

Chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023. Khi vận xui kéo đến, bạn làm gì cũng không thuận lợi, cuộc sống nhiều buồn phiền.

Con giáp tuổi Tý

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, Tỷ Kiên giáng họa nên Tý phải hứng nhiều thị phi và hay vướng phải những chuyện lùm xùm vốn không phải của mình. Nhiều người cảm thấy những cố gắng của bản thân trong thời gian qua là vô ích và bạn không có động lực để cống hiến cho công việc hiện tại.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, 3 con giáp vận đen đeo bám, tài lộc không thông, tiền tài thiếu kém, thị phi vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tương Hại cho biết Tý chi tiêu bốc đồng khiến túi tiền của bạn hao hụt đi trông thấy, bạn nên học cách quản lý chi tiêu. Nhiều người có đồng lương vốn đã thấp lại vấp phải nhiều chuyện cần đến tiền nên chưa cuối tháng đã cháy túi, muốn mua cái gì cũng phải cân đo đong đếm.

Về tình cảm, con giáp này nên tôn trọng ý kiến của đối phương, đừng ép họ phải làm theo ý của bạn. Một số người nhẹ dạ cả tin dễ mắc phải những chiêu trò bịp bợm lừa lọc của người ngoài, không thân thiết nhưng cứ phải nói xấu nhau đến cùng.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, tuổi Ngọ sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn và được cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn. Có nguy cơ xuất hiện những kẻ tiểu nhân, chờ đợi sơ hở và sai lầm của bản mệnh để tận dụng và tấn công, gây tổn thương cho uy tín của bản mệnh.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, 3 con giáp vận đen đeo bám, tài lộc không thông, tiền tài thiếu kém, thị phi vây quanh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những thách thức và áp lực tích tụ có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của tuổi Ngọ. Con giáp này có thể trải qua cảm giác mệt mỏi và buồn bã. Tuy nhiên, để vượt qua những khó khăn này, quan trọng nhất là phải giữ tinh thần tỉnh táo và đề phòng mỗi quyết định của mình.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, Mộc khắc Thổ là dấu hiệu báo trước về những khía cạnh không thuận lợi trong mối quan hệ của những người thuộc tuổi Thìn. Cặp đôi cần phải cẩn trọng trước nguy cơ xuất hiện người thứ ba có thể đe dọa hạnh phúc của họ.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 21/11/2023, 3 con giáp vận đen đeo bám, tài lộc không thông, tiền tài thiếu kém, thị phi vây quanh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn đang nảy sinh giữa bạn và đối tác, việc giảm bớt cái tôi và tích cực hòa giải là quan trọng. Tránh để kiêu ngạo cá nhân tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa hai bên.

Tác động không lợi từ Tỷ Kiên cũng là một yếu tố đáng chú ý đối với người thuộc tuổi Thìn. Với tính cách thường tự lập, khi gặp khó khăn, họ có thể phải đối mặt với những thách thức một mình, do không có sự hỗ trợ từ xung quanh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/11/2023, 3 con giáp XUI XẺO KHÔNG AI SÁNH BẰNG, làm gì cũng không thành, tiền mất tật mang, tiểu nhân hãm hại

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/11/2023, 3 con giáp XUI XẺO KHÔNG AI SÁNH BẰNG, làm gì cũng không thành, tiền mất tật mang, tiểu nhân hãm hại

Xin chia buồn với 3 con giáp xui xẻo vào đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/11/2023. Đây không phải là thời gian tốt để bạn thực hiện những công việc quan trọng, vì vận trình không tốt, làm sai dễ dẫn đến tiền mất tật mang, hãy cẩn thận nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp đúng hôm nay tử vi con giáp thứ 3 con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son