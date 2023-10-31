Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/10/2023, 3 con giáp tai bay vạ gió, ngồi không cũng dính họa tiểu nhân, làm gì cũng khó khăn, tiền tài thiếu kém

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/10/2023, Kiếp Tài lâm vận khiến Tý khá mệt mỏi vì công việc khi mà bạn không nhận được sự hỗ trợ từ bất cứ ai trong lúc khó khăn. Bên cạnh đó những người làm công việc liên quan đến sổ sách, tính toán tiền bạc hoặc làm trong cơ quan lớn cẩn thận kẻo sai một li đi một dặm.

Đường tình cảm có trục trặc vì Thổ Thủy bất dung. Có những người sống vô trách nhiệm nên khiến bạn phải ôm thêm việc, lúc nào cũng tất bật lo đủ thứ trong khi bao người thảnh thơi. Người có gia đình cần bỏ ngoài tai lời bàn tán của hàng xóm láng giềng, họ nói vì họ ghen tị với gia đình bạn.

Khuyên Tý đừng nhẹ dạ cả tin, một số kẻ vay mượn không muốn trả nên đừng có cho người ta vay nữa, họ không hề tôn trọng bạn. Bên cạnh đó những ai tham gia giao thông vào ngày này cần phải để ý biển báo giao thông kẻo bị mất tiền vì sơ suất của bản thân.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/10/2023, tuổi Thìn có thể gặp nhiều trở ngại, thử thách, khó hoàn thành công việc như mong đợi. Nguyên nhân chính là do bạn thiếu kiên nhẫn, hay nổi nóng khi gặp sự cố ngoài ý muốn nên càng khiến mọi việc rối tinh rối mù, khó kiểm soát tình hình.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những vậy, thái độ cư xử của bạn còn khiến mối quan hệ với đồng nghiệp bị ảnh hưởng khá nhiều. Những dự án đòi hỏi hợp tác sẽ khó tránh khỏi những va vấp trong quá trình làm việc chung, hiệu suất sụt giảm là điều đương nhiên. Cấp trên cũng không thể hài lòng với biểu hiện này của bạn.

Chuyện tình cảm của người tuổi này vẫn chưa đi đến đâu. Khoảng cách giữa bản mệnh và người ấy ngày càng lớn hơn do sự trái ngược trong quan điểm và tính cách. Mâu thuẫn xảy ra thường xuyên hơn khi tình yêu chưa đủ lớn để vượt qua tất cả.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 31/10/2023, tuổi Mùi được nhắc nhở nên thận trọng trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh có điềm báo dễ mất tiền, hao tốn tài lộc vì đưa ra những quyết định thiếu chính xác, đặt lòng tin sai chỗ nên bị lợi dụng, lừa gạt tài chính.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công danh sự nghiệp cũng không được suôn sẻ. Con giáp này không dồn hết sự tập trung vào việc đang làm thì rất có thể sẽ phạm phải sai lầm, không chỉ ảnh hưởng tới tiến độ mà còn làm mất uy tín của bản thân. Bản mệnh cần phải nhanh chóng chấn chỉnh thái độ để sớm cải thiện được tình hình.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh khá ảm đạm. Mặc dù các cặp đôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng vẫn có những điều bất lợi ngăn cách hai người, khoảng cách cứ đẩy cả hai ra xa nhau hơn. Người độc thân nên tích cực giao lưu, làm quen với đối tượng khác giới.

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