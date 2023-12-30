Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 30/12, 3 con giáp giàu có đổi đời, vượng khí đại cát, tiền tình đỏ thắm như son, cầu gì cũng toại nguyện

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 00:43

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 30/12, 3 con giáp sau đầu tư có lãi, ung dung vẫn giàu, sống sung túc cả đời.

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 30/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần dạt dào cảm xúc bên cạnh người thương. 

Công việc: Người tuổi Dần trong công việc dù có chuyện gì không như ý bạn dễ nóng nảy, tức giận.

Tình cảm: Bạn độc thân nên tìm người thích hợp ở cạnh san sẻ. 

Tài lộc: Tài lộc cẩn thận, tránh để mất không mong muốn.

Sức khỏe: Cởi mở, thư thả đầu óc khi bận rộn.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 30/12, 3 con giáp giàu có đổi đời, vượng khí đại cát, tiền tình đỏ thắm như son, cầu gì cũng toại nguyện - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Người tuổi Ngọ thường nghiêm túc và sâu sắc, sở hữu trực giác nhạy bén cùng với khả năng phân tích sự việc tỉ mỉ. Bản mệnh có phong cách suy nghĩ chín chắn và sự tập trung cao độ. Nhờ vậy mà bản mệnh có thể vượt qua các thách thức phức tạp một cách hiệu quả.

Người tuổi Ngọ thường lạc quan, làm việc cần cù và có kế hoạch cho tương lai. Ngày mới, bản mệnh sẽ thấy rằng cơ hội mở ra nhiều hơn là thách thức.

Nếu tận dụng được những cơ hội này, người tuổi Ngọ có thể phát huy tối đa khả năng của mình trong lĩnh vực đã chọn. Bản mệnh cũng sẽ có sức khoẻ tốt, tạo nền tảng vững chắc cho việc khởi đầu các công việc và dự án mới.

Đây cũng là thời điểm người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong việc làm ăn, phát triển sự nghiệp. Bản mệnh sẽ được người lãnh đạo tin tưởng và giao phó nhiệm vụ quan trọng. Trong công việc, bản mệnh gặp ít trở ngại, suôn sẻ trong mọi hoạt động. Mọi nỗ lực và cố gắng của Ngọ sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng, tài chính tăng lên đáng kể.

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 30/12, 3 con giáp giàu có đổi đời, vượng khí đại cát, tiền tình đỏ thắm như son, cầu gì cũng toại nguyện - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/12/2023 hôm nay đem tới nguy cơ hao tiền tốn của cho tuổi Mão. Con giáp này cần chú ý đặc biệt là khi chi tiêu hoặc cho người khác vay mượn. Nếu đối phương không phải người đáng tin cậy thì bản mệnh chớ nên cả nể.

Người làm đầu tư, kinh doanh cũng chớ vội đặt bút kí kết hợp đồng trong ngày hôm nay. Bản mệnh nên xem kĩ lại hợp đồng xem còn điều gì khuất tất hay không. Đừng vì sự sơ suất của mình khiến cho kẻ xấu chiếm được lợi lộc.

Về mặt tình cảm, tuổi Mão biết cách thể hiện sức hút của mình, nhờ thế mà thu hút được ánh nhìn của một vài đối tượng triển vọng, trong đó hẳn sẽ có người phù hợp với tiêu chuẩn của bản mệnh, hãy thử trò chuyện với đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Đúng giờ Ngọ canh 3 ngày 30/12, 3 con giáp giàu có đổi đời, vượng khí đại cát, tiền tình đỏ thắm như son, cầu gì cũng toại nguyện - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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