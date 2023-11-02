Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023: 3 con giáp đón tin cát lành, ôm đủ may mắn, đổi mệnh phát tài, cuộc sống sang giàu như ý

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 3/11/2023, tuổi Hợi suy tư khá nhiều về cuộc sống, cho dù vấn đề của người khác bản mệnh cũng lấy ra để phân tích và tự mua muộn phiền vào thân.

Về tài chính, dự báo sẽ có thâm hụt. Bản mệnh cần duy trì sự cân bằng giữa thu chi, bởi một số khoản chi tiêu bất ngờ có thể ảnh hưởng nặng nề đến túi tiền của bản mệnh.

Con giáp này được nhắc nhở nên đối mặt tỉnh táo hơn với những thay đổi không tránh khỏi trong công việc. Có thể bản mệnh bị đánh giá không đúng nhưng cứ bình tĩnh vì thời gian sẽ trả lời cho tất cả.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngày mới 3/11/2023 đến mang theo nhiều cơ hội mới cho người tuổi Tỵ. Con giáp này bước vào thời kỳ vượng phát, sự nghiệp có thể đạt được bước đột phá mới. Không chỉ đạt thành tích cao trong công việc, danh tiếng của người tuổi Tỵ cũng tăng lên. Sự quyết đoán, khôn ngoan giúp con giáp này đạt được thành công, hiện thực hóa các dự định đã ấp ủ bấy lâu nay. Dù phải đối mặt với thử thách, tuổi Tỵ cũng không hề nản lòng.

Tuổi Tỵ được cấp trên đánh giá cao cũng như được đồng nghiệp ủng hộ nhiệt tình nên có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Trong quá trình này, bản mệnh cũng được quý nhân trợ giúp rất nhiều.

Về tài lộc, tuổi Tỵ có khả năng kiếm tiền mạnh mẽ. Đối với bản mệnh, việc quản lý tài chính đóng vai trò hết sức quan trọng. Kiếm được nhiều nhưng phải biết cách chi tiêu hợp lý thì tương lai mới bền vững.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần phấn đấu vì tương lai cho bạn và đối phương.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc luôn chú tâm, để ý những chi tiết nhỏ hoàn thiện bản thân.

Tình cảm: Bạn và người yêu cùng nhau phấn đấu cho tương lai bản thân.

Tài lộc: Thành tựu lớn nhất bạn nhận được là phần thưởng cấp trên trao tặng.

Sức khoẻ: Thoải mái với tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.