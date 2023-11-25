Đúng 9h sáng mai, Chủ nhật 26/11/2023: 3 con giáp đại vận phát tài, có quý nhân giúp đỡ, tiền chất chật két, giàu sang nứt vách

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 20:05

Tử vi ngày 26/11/2023 của 12 con giáp cho thấy 3 tuổi sau trăm sự vượng phát, phất lên nhanh như gió, đã sung túc lại càng an nhàn.

Tuổi Sửu 

Tháng 11/2023, sự nghiệp và tài vận của người tuổi Sửu có sự thăng tiến vượt bậc. Ở thời gian đầu năm, con giáp này đã gặp không ít khó khăn. Đến 26/11, bản mệnh đón nhận sự thay đổi bất ngờ. Thời gian này, tài chính của tuổi Sửu càng vượng. Bản mệnh có thời gian làm việc hiệu quả, đạt được thành tích tốt.

Tuổi Sửu có thái độ cầu thị, chăm chỉ trong công việc nên luôn được cấp trên tin tưởng, giao cho các trọng trách trong công việc. Bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội phát triển tốt, có thể vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp.

Về tài chính, người làm công ăn lương có thể nhận được một khoản thưởng nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thời gian qua. Người làm ăn kinh doanh có lợi nhuận lớn từ việc buôn bán, đầu tư.

Đúng 9h sáng mai, Chủ nhật 26/11/2023: 3 con giáp đại vận phát tài, có quý nhân giúp đỡ, tiền chất chật két, giàu sang nứt vách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chủ nhật ngày 26/11/2023, tuổi Tỵ nhận được sự quan tâm, hướng dẫn của cấp trên. Con giáp này nên nhân cơ hội này học hỏi thật nhiều, có điều gì chưa hiểu rõ cũng nên nêu ra để được giải quyết kịp thời, chớ nên giấu giếm.

Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Bản mệnh có tầm nhìn xa trông rộng nên luôn biết điều gì là tốt nhất cho tập thể, nhờ vậy mà tuổi Tỵ có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn, làm giàu cho tất cả mọi người.

Mối quan hệ xã giao rộng rãi giúp con giáp này có cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới. Hôm nay, tuổi Tỵ có thể nhận được lời bày tỏ của ai đó. Hãy thử cho đối phương cơ hội nếu bản mệnh cảm thấy có thiện cảm.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Đúng 9h sáng mai, Chủ nhật 26/11/2023: 3 con giáp đại vận phát tài, có quý nhân giúp đỡ, tiền chất chật két, giàu sang nứt vách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 26/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không được thoải mái trong lúc làm việc bản thân theo đuổi.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ đang có những khó khăn trong công việc, bạn dành nhiều thời gian thấu hiểu công việc.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng luôn biết cách chăm sóc đối phương theo cách riêng.

Tài lộc: Về mặt tài chính, kiểm soát mức chi tiêu tốt hơn, đừng để những nguồn tài chính vơi vì những lí do không đáng.

Sức khoẻ: Năng lượng nên kiểm soát, làm việc cũng cần thời gian thư giãn cho mắt.

Đúng 9h sáng mai, Chủ nhật 26/11/2023: 3 con giáp đại vận phát tài, có quý nhân giúp đỡ, tiền chất chật két, giàu sang nứt vách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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