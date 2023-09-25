Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Trong công việc, người tuổi Hợi siêng năng, có trách nhiệm, đã nói là làm. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết bắt đầu từ ngày mai, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đầu tư trong tháng này, người tuổi Hợi dễ thu được nguồn lợi lớn vì vậy đừng để vụt mất cơ hội.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 26/9/2023 hôm nay, tài chính của tuổi Mùi đã cải thiện rõ rệt khi có mục tiêu rõ ràng với những kết quả đáng kể. Con giáp này thuộc típ người biết rõ mình muốn gì và làm thế nào để đạt được thành công trong sự nghiệp.

Ngày mới còn mang lại giây phút ngọt ngào, hạnh phúc của tuổi Mùi với nửa kia của mình. Những thay đổi của bản mệnh trong thời gian vừa qua đã có tác dụng khiến mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở vùng thắt lưng, dạ dày, đại tràng.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thân, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ là người rất tích cực trong cuộc sống, bạn luôn chia sẻ những câu chuyện hay với mọi người.

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay thình lình bạn gặp phải những chuyện ngoài ý muốn.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm bản thân đã nhận được nhiều sự tích cực từ nhiều người.

Tài lộc: Tài lộc cần cẩn thận, chú ý cách sử dụng tiền bạc.

Sức khoẻ: Khoe cơ thể săn chắc, làm việc nhiều năng lương tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.