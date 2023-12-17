Đúng 8h ngày 18/12, 3 con giáp mưu sự cát lợi, vạn sự hanh thông, tài lộc tràn về như bão lũ, chỉ việc mở túi hứng tiền

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Hai ngày 18/12/2023, tuổi Tỵ dễ gặp khúc mắc với lãnh đạo. Bản mệnh cần phải học cách suy nghĩ kĩ càng, cẩn trọng và có cách ứng biến thích hợp trong các tình huống khác nhau nếu muốn có mối quan hệ hài hòa nơi công sở.

Về mặt tình cảm, người còn độc thân có thể nhận được sự chú ý của một ai đó. Đối phương đang hoàn toàn nghiêm túc với bản mệnh, vì thế nếu có thể, hãy cho đôi bên cơ hội được tìm hiểu kĩ hơn về nhau.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng hạn chế làm thân với người quyền cao chức trọng, bởi chưa chắc đã kiếm được lợi lộc gì, thậm chí còn dễ gặp phải rắc rối lớn. Việc gì con giáp này cũng nên dựa vào sức của chính mình thì hơn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, đa phần tính cách người tuổi Sửu thường thật thà, ngay thẳng và tốt bụng. Trong công việc họ rất nghiêm túc, chăm chỉ và cẩn thận nên được trọng dụng.

Tuy vậy, tính cách họ khá nóng nảy lại không giỏi ăn nói nên dễ làm mất lòng người khác. Tuổi Sửu này phù hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và độc lập.

Đúng 18/12/2023, thời cơ của người tuổi Sửu sẽ đến. Họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều may mắn, tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng.

Tử vi cho biết tuổi Sửu nếu như đang làm công ăn lương thì sẽ có cơ hội thăng quan phát tài. Nếu như đang làm ăn kinh doanh thì sẽ gặp được quý nhân đưa đường càng chăm chỉ càng giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 18/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ luôn hướng đến những công việc đòi hỏi kỹ năng cao.

Công việc: Người tuổi Ngọ yêu cầu rất cao trong công việc, hướng tới công việc yêu cầu hoàn hảo nhất.

Tình cảm: Xa người yêu, nhưng cả hai luôn biết dành cho nhau sự bất ngờ.

Tài lộc: Luôn biết bản thân đang cố gắng dù chưa có thu nhập cao.

Sức khoẻ: Tình trạng đau dạ dày vì thường bỏ bữa ăn.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.