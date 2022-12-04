Đúng 7h sáng ngày 4/12/2022: Thần Tài chấm sổ gọi tên, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tài lộc hanh thông, tiền vàng như ý, phúc lộc đầy nhà

Theo tử vi 12 con giáp , người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Vào đúng 7h sáng 4/12, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 3 tháng tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 7h sáng 4/12, những người tuổi Mão có thể đảm bảo rằng họ sẽ không đi đường vòng hay xuống dốc.

Con giáp này duy trì lối sống đặc biệt nhàn nhã, không quá nhiều áp lực. Họ là những người rất thận trọng, nhanh nhạy trong việc tìm kiếm cơ hội giúp sự nghiệp phát triển tăng tốc.

Tính cách của con giáp tuổi Mão tương đối khiêm tốn. Họ có thể hình thành mối quan hệ hợp tác với nhiều người mà không gây rắc rối, không khiến người khác ghét bỏ, ganh tỵ.

Bắt đầu từ đúng 7h sáng 4/12, sự nghiệp của người tuổi Mão có thể thăng tiến hơn nữa nên không lo bị "thủng ví". Mọi việc trong cuộc sống của con giáp này đều diễn ra suôn sẻ.

Họ có thể trở thành niềm tự hào của người thân trong gia đình, cũng có thể trở thành người chiến thắng trong cuộc sống. Con giáp này càng dũng cảm thì càng phát triển, liên tục đón tin vui.

Tuổi Dần

Chúc mừng con giáp Dần là con giáp hạnh phúc, giàu sang đúng 7h sáng 4/12 này.

Vvới những con giáp mang vận Bạch Lạp sẽ khó khăn khi thời vượng chưa chín nhưng với con giáp này thì lại khác hoàn toàn nhờ được Cát Tinh soi chiếu.

Những thành tích tốt trong công việc giúp bạn nhận được cơn mưa lời khen đến từ đồng nghiệp, cấp trên và hơn hết là thu về tay một khoản tiền lớn khiến nhiều người ngưỡng mộ không ngớt.

Với những người làm kinh doanh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường, không đối thủ nào dám cạnh tranh. Từ đó mà ngày càng tiếp cận với đông đảo khách hàng.

Với những người làm công ăn lương bởi thành tích công việc vượt trội mà nhận được những khoản tiền thưởng cao, đóng góp không nhỏ cho tập thể.

Lúc này rất thích hợp để bản mệnh nghiên cứu về thị trường kinh doanh mà định hướng mở rộng quy mô, tuy có thêm phần vất vả nhưng sẽ được đền đáp xứng đáng.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.