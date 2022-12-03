Đúng 7h sáng ngày 3/12/2022: Phật Tổ độ trì, Thần Tài ban phước, 3 tuổi lộc đỏ như son, may mắn tràn đầy, tiền bạc rủng rỉnh, làm gì cũng nên

Theo tử vi 12 con giáp , người cầm tinh con chuột là người chăm chỉ, sống giản dị và suy nghĩ rất thực tế. Con giáp này sống có trách nhiệm với gia đình và những người thân xung quanh mình. Họ là người trọng chữ tín, nói được, làm được.

Đúng 7h sáng nay 3/12, con giáp tuổi Tý có sự nghiệp hanh thông, tin vui bất ngờ gõ cửa. Họ sẽ nhận được cơ hội mới để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được thăng chức, tăng lương.

Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe cho những chuyến công tác dài ngày. Những người làm ăn xa cũng có tin vui báo về cho gia đình.

Dù nhận được nhiều cơ hội nhưng con giáp tuổi Tý nên tránh đầu tư một cách tùy tiện. Hãy chọn con đường ổn định trong ít nhất 10 ngày tới.

Do làm việc với cường độ cao nên sức khỏe của con giáp này không được tốt lắm. Họ cần chú ý ăn ngủ điều độ, điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình sao cho khoa học.

Tuổi Thân

Tình hình tài chính của người tuổi Thân có những bước nhảy vọt đáng kể đúng 7h sáng nay 3/12. Đó chính là dấu hiệu đáng mừng để bạn tiếp tục cố gắng hơn.

Với người làm công ăn lương, tiền lương cứng vẫn túc tắc không có nhiều biến động. Tuy nhiên, vì là người chăm chỉ nên bạn có thể cải thiện thu nhập bằng cách nhận thêm công việc ngoài giờ.

Điều này sẽ khiến bạn vất vả và tốn nhiều thời gian hơn, nhưng nếu muốn tăng cao thu nhập thì đây là một biện pháp rất khả quan.

Với những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà bạn tạo được mạng lưới khách hàng, đối tác rộng rãi, có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, lợi nhuận càng ngày càng tăng tới mức chóng mặt.

Tất nhiên, để có thể đạt được thành tựu như vậy, bản mệnh có thể sẽ phải khá vất vả vì cần di chuyển nhiều đấy.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 7h sáng nay 3/12 chỉ toàn những điều suôn sẻ đến với tuổi Ngọ. Đây vốn là con giáp năng động, tháo vát, nhiệt tình trong công việc, rất biết cách tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ những người xung quanh, đặc biệt là những thế hệ đi trước.

Được cát tinh mang đến cơ hội đổi đời, tuổi Ngọ tập trung toàn bộ trí lực, tâm huyết cho nhiệm vụ của mình và không ngừng học hỏi. Tinh thần cầu tiến giúp tuổi Ngọ gặp được quý nhân, thu về những mối quan hệ tốt đẹp.

Người độc thân có thể gây ấn tượng với những người khác giới nhờ vào khiếu ăn nói, năng lực của bản thân. Bạn rất dễ trở thành tâm điểm trước đám đông, đừng e ngại mà hãy cứ thể hiện cá tính vốn có.

Những người có gia đình cuộc sống hôn nhân êm ấm, thấu hiểu. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về kinh tế, hai bạn hoàn toàn làm chủ được tài chính.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.