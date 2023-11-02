Đúng 6h6p sáng mai, thứ Sáu (3/11/2023): 3 con giáp có sẵn số vương giả, cuộc đời sang trang, ngày càng giàu có, thăng hoa phú quý không ngờ

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Sửu chính là con giáp chăm chỉ đa tài, nhiều tham vọng trong sự nghiệp. Người tuổi Sửu không ngừng nỗ lực vươn lên và sẽ không dừng lại cho đến khi họ đạt được thành tựu như mong đợi.

Tử vi đúng ngày mai 3/11/2023, người tuổi Sửu chính là con giáp càng nỗ lực không ngừng nên đạt được thành công trong công việc. Con giáp tuổi Thìn cần năng động, sáng tạo hơn nữa trong việc và chớ vội hài lòng với những gì mình đã có.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Sửu bị sao xấu chiếu mệnh, sẽ xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn với người khác. Các mối quan hệ của họ không được suôn sẻ.

Tuổi Sửu chính là con giáp sự nghiệp cũng dần thăng tiến, được cấp trên công nhận cuộc sống lên hương giàu sang chạm đỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 3/11/2023, tuổi Ngọ đang làm kinh doanh có thể mong đợi một giai đoạn hồng phát. Tài chính đặc biệt thăng hoa, giúp tinh thần bản mệnh phấn chấn trong suốt cả tháng và hỗ trợ rất nhiều cho gia đình.

Về mặt tình cảm, con giáp này đang trong giai đoạn tràn ngập hạnh phúc. Vận trình tình cảm đặc biệt thăng hoa, người độc thân nên chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tình cờ với người trong mộng.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên kiêng cữ trổ cửa dựng cửa, khai trương, xuất hành, các việc khác cũng không hay. Do vậy, tuổi Ngọ nên lưu ý bố trí các công việc đó vào thời điểm khác.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 12h

Quý nhân phù trợ: Dần, Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân thận trọng trong cách giải quyết công việc.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân rất thận trọng trong cách xử lí công việc, bạn cân nhắc rồi đưa quyết định thỏa đáng.

Tình cảm: Tính cách không tự nhiên mà thay đổi, trừ khi bạn biết bày tỏ rõ ràng.

Tài lộc: Giữ của rất tốt, nên tiền bạc không bao giờ thất thoát.

Sức khoẻ: Yêu thương bản thân, nên bạn dành thời gian ra chế biến nhiều món ăn ngon.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.