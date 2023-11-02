Đúng ngày mai, thứ Sáu 3/11/2023: Tý vận thế cực tốt, Dậu tỏa sáng rạng ngời, Dần phát tài phát lộc không ngờ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 3/11/2023, tuổi Tý có thể tiếp cận các cơ hội học hành, đi lại nhờ may mắn hoặc sự giúp đỡ của những người quen biết. Con giáp này bớt đi những giây phút ngồi một mình u buồn vì lúc này cuộc sống đang rất bận rộn.

Những vấn đề nhỏ về sức khỏe có thể làm phiền tuổi Tý, khiến bản mệnh uể oải, mệt mỏi đôi chút. Con giáp này cũng cần chú ý đến những vấn đề tiềm ẩn trong các mối quan hệ và giải quyết chúng phù hợp.

Tuy nhiên, có thể ai đó làm lộ những bí mật của bản mệnh đã từng giấu kín từ lâu. Đừng vội vàng tức giận và nói những lời không hay gây tổn thương cho người khác bản mệnh.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian cuối năm tới, tuổi Dậu làm mọi việc đều vô cùng suôn sẻ. Không chỉ công việc thuận lợi, tuổi Dậu còn có khả năng nhận được một khoản tiền thưởng lớn bất ngờ. Nếu đang tích cóp để mua nhà hay mua xe, thì khả năng cao cuối năm này bạn sẽ đạt được như ý nguyện.

Nếu bạn đang nỗ lực cho công việc thì khả năng cao vận may sẽ gõ cửa ngay lập tức, bạn có thể sẽ được thăng chức hoặc tăng lương. Điều này là hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra.

Đây cũng là con giáp đại diện cho sự mưu trí, dũng cảm, kiên cường và cần cù, vậy nên chỉ cần tận dụng cơ hội may mắn trong 2 tháng cuối năm, bạn sẽ gặp được quý nhân phù trợ, công danh thuận lợi, làm ăn phát đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần phấn đấu vì tương lai cho bạn và đối phương.

Công việc: Người tuổi Dần làm việc luôn chú tâm, để ý những chi tiết nhỏ hoàn thiện bản thân.

Tình cảm: Bạn và người yêu cùng nhau phấn đấu cho tương lai bản thân.

Tài lộc: Thành tựu lớn nhất bạn nhận được là phần thưởng cấp trên trao tặng.

Sức khoẻ: Thoải mái với tinh thần làm việc tràn đầy năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.