Đúng 6h30 sáng mai, thứ Tư (20/9): 3 con giáp cung hỉ phát tài, ngồi mát hưởng bát vàng, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi luôn tìm cách nâng cao năng lực bản thân.

Tình cảm: Tình cảm dù trải qua nhiều mối quan hệ, nhưng hiện tại bạn không tìm được người phù hợp cho mối quan hệ lâu dài.

Công việc: Công việc của người tuổi Mùi dù bận rộn, nhưng bạn luôn dành thời gian học hỏi và nỗ lực làm việc.

Tài lộc: Đầu tư nhiều tài chính vào phát triển bản thân.

Sức khỏe: Chữa bệnh là chuyện lâu dài, cần kiên trì và cố gắng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có xuất phát điểm không cao, tài năng và kiến thức của họ có hạn nhưng họ sống khéo léo và tử tế. Nhờ vậy, dù không gặp quá nhiều may mắn nhưng họ vẫn duy trì được cuộc sống bình an và tiền bạc đủ tiêu xài.

Con giáp này thân thiện và luôn biết điểm dừng trong các phát ngôn của mình. Họ ít khi vướng vào những chuyện thị phi ở nơi làm việc và bên ngoài xã hội.

Từ ngày mai, người tuổi Tý đứng trước cơ hội làm giàu có 1-0-2. Họ được hậu thuẫn và giúp đỡ về mọi mặt từ vốn liếng đến nhân sự. Bản thân họ chỉ cần có một chiến lược cụ thể và rõ ràng để nắm chắc thành công, kiếm được nhiều tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 20/9/2023, tuổi Thân có một ngày làm việc tập trung và đạt hiệu suất khá cao. Công việc tiến triển ngoài sức tưởng tượng khi bản mệnh còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Thật tuyệt khi luôn có những đồng nghiệp, bạn bè ở bên giúp đỡ lúc khó khăn.

Đây cũng là thời điểm con giáp này nên xây dựng những mối quan hệ thân thiết với mọi người xung quanh, đặc biệt là những người có thể hỗ trợ bản mệnh biến ước mơ thành hiện thực. Hãy chủ động mở rộng vòng xã giao, tăng cường cơ hội gặp cả quý nhân.

Vận trình tình cảm lứa đôi cũng thêm thăng hoa. Vợ chồng trải qua nhiều năm chung sống vẫn giữ được tình yêu như thủa ban đầu. Nhiều người nghĩ hai người phải có bí quyết gì đặc biệt lắm nhưng thực ra sự tôn trọng và tin tưởng đã giúp hạnh phúc của bản mệnh luôn bền vững.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.