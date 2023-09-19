Từ ngày mai (20/9/2023): 3 con giáp trúng mánh tiền tỷ, may mắn ngút trời, phất lên như diều gặp gió

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão may mắn tìm được đúng người.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão có những việc phát sinh, không thu xếp hoàn tất công việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc thuận lợi, việc làm thêm có thêm nhiều dự định mới.

Sức khoẻ: Kiểm tra sức khỏe thường xuyên, giúp bạn phòng được các bệnh rủi ro.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Về tính cách, những người tuổi Mùi rất ôn hòa và điềm tĩnh. Bất cứ lúc nào họ cũng có thể thay đổi thái độ, làm tốt mọi việc. Tử vi thời gian tới, người tuổi Mùi tương đối hướng nội, ít nói nhưng sau khi kinh doanh, phục vụ khách hàng, họ cũng khắc phục được điểm yếu này.

Từ mai trở đi, đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ có những bước tiến, phát triển nhanh hơn, thu nhập khá hơn. Người tuổi này nhớ tránh xa những tranh chấp không đáng có, “đánh thức” khả năng phán đoán tuyệt vời của bản thân sẽ có cơ hội thăng tiến như diều gặp gió. Thời cơ vàng đang đến gần, cung hoàng đạo này có thể lặng lẽ gạt bỏ muộn phiền và hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 20/9/2023, công việc của tuổi Hợi khá trôi chảy. Con giáp này có thể được cấp trên cất nhắc, khách hàng trợ giúp nên có cơ hội đạt thành tích cao, nắm giữ được vị trí quan trọng hơn. Người nghiên cứu, phân tích, học thuật thì đây chính là cơ hội để chứng minh năng lực.

Ngày mới còn cho thấy những tín hiệu tích cực cho những mong mỏi về phương diện tình cảm của Hợi. Các cặp đôi thấy hợp nhau hơn, biết thông cảm và tin tưởng lẫn nhau. Nhìn chung đôi bên sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc đong đầy nỗi nhớ và muốn bên nhau từng giây từng phút.

Người độc thân có thể sẽ được người thân, bạn bè giới thiệu gặp gỡ những người có tính cách, sở thích khá tương đồng với mình, khả năng phát triển thành tình yêu cũng cao hơn. Song con giáp này cần tỉnh táo và sáng suốt để chọn người phù hợp với mình.

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.