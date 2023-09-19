Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (19/9/2023): 3 con giáp trời định mang mệnh phú quý, danh lợi song toàn, tiền tài bủa vây vào cuối ngày

Theo tử vi hàng ngày, con giáp này hôm nay mọi chuyện sẽ diễn ra trôi chảy, ít trở ngại, vì vậy hãy mạnh dạn áp dụng các ý tưởng của mình, đừng để ngày tháng trôi đi một cách uổng phí. Thực Thần hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm đồng nghiệp, đối tác cũng đã tốt đẹp hơn, chúng mang lại cho bạn niềm vui mỗi ngày đến công sở.

Một ngày tốt lành cho việc cải thiện mối quan hệ. Người có gia đình cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống, thái độ tích cực này rất dễ nhận biết và được bạn đời tán thưởng.

Tả Phù phò tá nên tháng mới mang tới nhiều may mắn và sự hỗ trợ hiệu quả khi bạn cần. Tài lộc tháng này nhờ thế mà cũng được tăng tiến, bạn có thể mua cho mình những món đồ yêu thích.

Thiên Cẩu có thể gây hại cho sức khỏe của con giáp tuổi Mùi ở thời điểm hiện tại. Vì thế, tháng này phải để ý hơn tới sức khỏe của mình, không được chủ quan.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 19/9/2023 hôm nay, tuổi Dậu làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Vận trình tình duyên của Dậu cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trở ngại như trước. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt. Vận đào hoa của người độc thân vượng sắc, dễ tìm được người đồng điệu về tâm hồn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 19/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có nhiều cuộc vui, không quan tâm nhiều sức khỏe.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay bạn nhận được nhiều công việc mới, bạn chưa thay đổi được khi đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc.

Tình cảm: Hôm nay người tuổi Tý muốn được yên tĩnh một mình, không muốn bị làm phiền khi cả hai đã xảy ra tranh cãi.

Tài lộc: Tài lộc thay đổi nhiều hay ít dựa vào bản thân, hãy để chính mình có nhiều cơ hội học tập đầu tư.

Sức khoẻ: Bạn không thích đi khám bác sĩ, thường tự mua thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.