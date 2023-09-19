Tử vi từ 19/9 đến 29/9/2023: 3 con giáp cuộc đời tươi đẹp như hoa, tiền tài dư dả, cuối tháng ấm no không nặng gánh lo toan

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 13:33

Theo tử vi tháng 9/2023, 3 con giáp sau đón nhận khá nhiều tin vui, các kế hoạch của bản thân cũng diễn ra thuận lợi.

Tuổi Thìn 

Tử vi từ 19/9 đến 29/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn ấp ủ nhiều hi vọng, luôn tìm kiếm cơ hội.

Công việc: Hôm nay, công việc của người tuổi Thìn có nhiều việc ấp ủ chưa thực hiện được, trong công việc luôn tìm kiếm những mục tiêu mới. 

Tình cảm: Tình cảm của bạn đã được nhiều người quan tâm và lo lắng.

Tài lộc: Thu nhập được cải thiện đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ.

Sức khoẻ: Sức khỏe ngày càng nâng cao, cải thiện theo thời gian.

Tử vi từ 19/9 đến 29/9/2023: 3 con giáp cuộc đời tươi đẹp như hoa, tiền tài dư dả, cuối tháng ấm no không nặng gánh lo toan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có ước mơ, hoài bão. Họ luôn tâm huyết với công việc. Tài năng của con giáp này là không thể phủ nhận. Tử vi dự báo trong khoảng thời gian 19-29/9, tuổi Dậu có khả năng chuyển mình mạnh mẽ. Sau một thời gian dài gặp khó khăn, bản mệnh có thể tìm được phương hướng phát triển mới để vươn lên, nhanh chóng đạt được mục tiêu của bản thân.

Người tuổi Dậu có thể ký kết được nhiều hợp đông mới, thu về mức doanh thu lớn. Dù làm gì, bản mệnh cũng gặp may mắn, thuận lợi. Người làm ăn buôn bán đón lượng khách hàng lớn, mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Tài chính trở nên vững chắc hơn giúp bản mệnh có cuộc sống thoải mái.

Tử vi từ 19/9 đến 29/9/2023: 3 con giáp cuộc đời tươi đẹp như hoa, tiền tài dư dả, cuối tháng ấm no không nặng gánh lo toan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định từ 19/9 đến 29/9/2023, tuổi Ngọ đón nhận khá nhiều tin vui về việc kinh doanh, các kế hoạch buôn bán diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Đơn hàng lưu thông trơn tru, khách hàng tấp nập đặt hàng, vì thế mà lợi nhuận trong ngày cũng tăng lên gấp bội.

Tuy nhiên, việc cầm trong tay một khoản tiền lớn giúp chi tiêu khá rủng rỉnh nhưng cũng dễ phung phí quá mức cần thiết. Tuổi Ngọ nên có kế hoạch tài chính cụ thể để không mua sắm vô tội vạ. Ngoài những khoản tiết kiệm thì cũng nên có đầu tư vào các lĩnh vực khác để tăng thêm thu nhập.

Vận trình tình cảm nở hoa phơi phới, tuổi Ngọ có thể sẽ gặp được một nửa yêu thương mà mình mong ngóng từ lâu. Bình thường bản mệnh không tin vào tình yêu sét đánh thế nhưng nay sẽ thấy bất ngờ vì điều đó lại đến với chính mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dần

Tử vi từ 19/9 đến 29/9/2023: 3 con giáp cuộc đời tươi đẹp như hoa, tiền tài dư dả, cuối tháng ấm no không nặng gánh lo toan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

7 ngày liên tiếp (19/9 - 25/9): 3 con giáp phát tài cực to, số mệnh phú quý, cuộc sống tràn ngập trong may mắn

7 ngày liên tiếp (19/9 - 25/9): 3 con giáp phát tài cực to, số mệnh phú quý, cuộc sống tràn ngập trong may mắn

Liên tiếp 7 ngày tới, 3 con giáp sau đạt được những bước tiến quan trọng trên con đường công danh sự nghiệp, tài vận khởi sắc, tình duyên nở rộ.

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